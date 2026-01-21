Trump se hace esperar en Davos: “problema eléctrico” en el Air Force One lo obligó a cambiar de avión cuando viajaba al Foro Económico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegará este miércoles con unas tres horas de retraso a Davos, donde participará en el Foro Económico Mundial, después que un problema eléctrico en el avión presidencial, el Air Force One, lo obligara a regresar a Washington para cambiar de avión.
Trump y su comitiva cambiaron de aeronave en la Base Conjunta Andrews y despegaron de nuevo poco después de la medianoche, hora local, unas dos horas y media después de su salida inicial.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, había reportado el regreso del Air Force One, que aterrizó poco después de las 11:00 p. m.
Periodistas que viajaban con Trump informaron que las luces de la cabina se apagaron brevemente después del despegue.