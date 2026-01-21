Fotos: así se ha consolidado el cambio de Ingrid Karina tras su rehabilitación

Luego de un silencio en las redes sociales, Ingrid Karina, la modelo que en noviembre de 2024 fue hallada en Medellín en situación de calle, ha mostrado algunas imágenes de su transformación tras un tiempo en rehabilitación.

La mujer que aseguró haber pertenecido a una de las agencias más importantes de modelaje de Colombia, inició en el mes de abril del 2025 su proceso de recuperación. Ya en la mitad de este proceso había manifestado tener un avance positivo.

“Es una sensación increíble sentir cómo mis músculos responden, cómo mi cuerpo se va adaptando y volviendo fuerte. Más allá de cualquier aspecto estético, esto se trata de construir fuerza mental, una estructura corporal resistente que me acompaña en cada paso de mi vida”, fue lo que expresó Ingrid en un video haciendo ejercicio cuando llevaba tres meses de su transformación.