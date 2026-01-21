x

Fotos: así se ha consolidado el cambio de Ingrid Karina tras su rehabilitación

La modelo que fue encontrada en las calles de Medellín ya completó su tiempo de rehabilitación y en redes lo mostró con orgullo, dando a conocer su nueva apariencia.

  • Ingrid Karina ya tiene una nueva apariencia tras completar los 6 meses de rehabilitación. Foto: @ingridkarina_1 y captura video TikTok
  • Ingrid Karina luce un mejor semblante luego de haber vivido en las calles de Medellín. Foto: @ingridkarina_1
  • Ingrid Karina ha lucido en sus redes sociales su nueva apariencia. Foto: @ingridkarina_1
  • Ingrid Karina muestra su nueva imagen, evidenciando la positiva transformación tras ser encontrada en situación de calle en la capital antioqueña. Foto: @ingridkarina_1
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 5 horas
bookmark

Luego de un silencio en las redes sociales, Ingrid Karina, la modelo que en noviembre de 2024 fue hallada en Medellín en situación de calle, ha mostrado algunas imágenes de su transformación tras un tiempo en rehabilitación.

La mujer que aseguró haber pertenecido a una de las agencias más importantes de modelaje de Colombia, inició en el mes de abril del 2025 su proceso de recuperación. Ya en la mitad de este proceso había manifestado tener un avance positivo.

“Es una sensación increíble sentir cómo mis músculos responden, cómo mi cuerpo se va adaptando y volviendo fuerte. Más allá de cualquier aspecto estético, esto se trata de construir fuerza mental, una estructura corporal resistente que me acompaña en cada paso de mi vida”, fue lo que expresó Ingrid en un video haciendo ejercicio cuando llevaba tres meses de su transformación.

Tras ese mensaje subido a sus redes sociales, la modelo publicó algunos videos y luego mantuvo un silencio en sus perfiles, donde no se supo nada de la mujer, quien al parecer comenzaba a estar activa en sus plataformas digitales.

Ese silencio cambió en el inicio de este 2026, pues Karina ha decidido por mostrar su nueva imagen luego de que se hiciera viral relatando su experiencia en la calle.

Luciendo un cabello corto y un buen estado físico, Ingrid Karina ha aprovechado sus perfiles de Instagram y TikTok para dejar claro que ya superó a esa mujer que habitó las calles de la capital antioqueña producto del consumo de drogas.

Ingrid fue hallada en Medellín en noviembre de 2025 cuando la creadora de contenido Andreita Moreno la entrevistó y compartió su testimonio en TikTok.

En ese momento, la mujer relató que luego de haber pertenecido a la agencia Stock Models desde los 15 años, la muerte de su pequeña hija la empujó hacia un consumo desmedido de estupefacientes, marcando el principio de su caída.

Sin embargo, las imágenes publicadas en este 2026 serían evidencia de la promesa que hizo cuando fue entrevistada por la creadora de contenido, pues en ese instante Ingrid Karina afirmó que deseaba cambiar su vida y salir adelante, pero aseguró que no contaba con el apoyo necesario para que se hiciera realidad.

