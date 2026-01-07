Inflación no habría cedido lo suficiente en 2025: sería el quinto año sin cumplir la meta del Banco de la República

Aunque el Gobierno Nacional ya definió el incremento del salario mínimo para 2026, el dato de inflación de diciembre de 2025 sigue siendo una pieza clave para entender el rumbo de la economía. Este no solo marcará el cierre oficial del año, sino que servirá como referencia para la indexación de múltiples precios y para las decisiones de política monetaria del Banco de la República. En ese escenario, según la Encuesta Citi, que reúne las expectativas de 26 entidades financieras y centros de pensamiento, la inflación anual cerraría 2025 en 5,2%, una cifra que confirma la pausa del proceso desinflacionario y que mantiene al país, por quinto año consecutivo, por fuera del rango meta del banco central (2%-4%). Las proyecciones recopiladas por Citi muestran una fuerte concentración alrededor de 5,2%. La mediana del ejercicio se ubica exactamente en ese nivel, con estimaciones que van desde 5,10% hasta 5,30%. Entidades como Banco de Occidente, Aval Casa de Bolsa, Corficolombiana, Itaú, Moody’s Analytics y Citi coinciden en ese registro, mientras que firmas como Anif, Asobancaria, Bancolombia y Banco Agrario se ubican ligeramente por encima. Para Julio Romero, economista jefe de Corficolombiana, esta convergencia no es casual. “Estamos esperando que la inflación de 2025 haya sido de 5,2%, es decir, la misma inflación que tuvimos en 2024. Además, ya llevaría dos meses bajando, pero sigue siendo insuficiente, porque sería el quinto año consecutivo con la inflación por encima del rango meta”, explicó. Le puede gustar: ¡Limpie bien las joyas! Sigue subiendo el precio de los metales preciosos, ¿qué hay detrás? Romero recordó que, aunque el dato muestra una leve tendencia a la baja frente a los picos recientes, el nivel sigue siendo elevado. “En octubre la inflación estaba cerca de 5,5% y en diciembre estaría en 5,2%. Hay un descenso, pero no el que se necesita para hablar de una convergencia real a la meta”, añadió.

Qué pasó con los precios en diciembre

Un análisis de Corficolombiana apunta a que la inflación de diciembre habría tenido una variación mensual cercana a 0,39%, impulsada por una combinación de factores. “Los principales aportes al alza vendrían de alimentos, servicios y bienes, y eso estaría parcialmente compensado por el componente de regulados”, señaló Romero. En regulados, las caídas en las tarifas de electricidad y gas habrían jugado a favor de una menor inflación, pese al aumento en el transporte urbano. En servicios, los mayores incrementos se concentraron en comidas fuera del hogar y algunos ajustes en arriendos, mientras que en alimentos los perecederos volvieron a presionar al alza, especialmente frutas, hortalizas, plátanos y tomate. Entérese: Colombia emitirá hasta $152 billones en TES para 2026 mientras se dispara el costo de la deuda Desde el Banco de Occidente, David Cubides coincide en que diciembre no estuvo exento de presiones. “Dentro de los números de este último mes estaría el componente de vivienda. También habría presión en alimentos, restaurantes y hoteles, que pueden estar en la parte alta”, afirmó. Aun así, Cubides subrayó que el resultado final estaría en línea con el consenso. “La encuesta Citi con 5,2% es muy similar a lo que nosotros estamos esperando. Por ahora, estamos muy alineados con las expectativas del mercado”, dijo.

¿Qué dicen para 2026?

Si bien la Encuesta Citi se concentra en el cierre de 2025, tanto analistas como entidades coinciden en que el verdadero cambio de escenario llegará en 2026, tras el aumento del salario mínimo de 23%, el más alto de las últimas décadas. Para Romero, el impacto inflacionario es inevitable. “Subir el salario mínimo en 23% va a empeorar la situación de inflación. Nosotros estamos esperando que, por este factor, la inflación suba a 6,5% en 2026”, advirtió. Según explicó, el golpe inicial se sentirá en servicios intensivos en mano de obra, como comidas fuera del hogar, transporte y educación. Además, alertó sobre los efectos de segunda ronda. “Los arriendos no se afectan directamente por el salario mínimo, sino por la inflación. Pero si en 2026 la inflación es más alta, en 2027 los arriendos se indexarán a ese nivel. Ese es uno de los efectos de segunda vuelta más importantes”, señaló. Cubides coincide en este diagnóstico. “No es solo cuánto le pega a los componentes directamente atados al salario mínimo, sino que muchos costos operativos, especialmente en restaurantes y hoteles, están ligados a este. Eso termina reflejándose en los precios finales”, explicó.

Desafío para la política monetaria