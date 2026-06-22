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Justicia definió quién recibirá la millonaria herencia de Liam Payne, de One Direction

One Direction fue una boy band británico-irlandesa que alcanzó la celebridad gracias a un programa de televisión.

  • Liam Payne murió en 2024 en extrañas circunstancias, tras caer de la ventana de un hotel en Argentina. Foto: Getty.
    Liam Payne murió en 2024 en extrañas circunstancias, tras caer de la ventana de un hotel en Argentina. Foto: Getty.
  • Justicia definió quién recibirá la millonaria herencia de Liam Payne, de One Direction
El Colombiano
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hace 2 horas
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El patrimonio de Liam Payne ya tiene beneficiario definido. Según documentos legales revelados por TMZ, su hijo de 9 años, Bear Grey Payne, será el único heredero de una fortuna cercana a los 28 millones de dólares.

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Parte del dinero podrá ser utilizada de inmediato, mientras que la mayor parte permanecerá en un fideicomiso hasta que Bear alcance la mayoría de edad, a los 18 años.

El exintegrante de One Direction no dejó testamento. El artista falleció en octubre de 2024 tras una caída en el Hotel Casa Sur, en Buenos Aires, Argentina.

Tras su muerte, Cheryl, madre de Bear, y el abogado musical Richard Bray fueron designados administradores de su patrimonio. Entre los bienes también figura una casa de cinco habitaciones en Inglaterra.

En el momento de su muerte, Payne mantenía una relación con la influencer Kate Cassidy. Sin embargo, según reportó The Sun, ella no planea presentar reclamaciones sobre la herencia.

Justicia definió quién recibirá la millonaria herencia de Liam Payne, de One Direction

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Liam Payne alcanzó reconocimiento mundial por ser integrante de One Direction y luego desarrolló una carrera solista.

La justicia argentina desestimó los cargos de homicidio culposo contra tres de los cinco acusados por la muerte del cantante británico. Tres jueces de la cámara de apelaciones confirmaron además el procesamiento de otros dos individuos señalados de suministrar drogas al músico.

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