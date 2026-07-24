Imputan cargos a Churo Díaz por presunto abuso sexual de una menor

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos este miércoles 23 de julio al cantante vallenato Jorge Iván Díaz Lafaurie, conocido artísticamente como ’Churo’ Díaz, dentro de una investigación por su presunta participación en un caso de abuso sexual contra una menor de edad.
La diligencia estuvo a cargo de la Fiscalía 16 Seccional de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (Uenna) y se desarrolló de manera virtual y bajo estricta reserva, debido a que el proceso involucra a una víctima menor de edad.
Durante la audiencia, el ente acusador formalizó la imputación de cargos contra el artista. No obstante, las audiencias preliminares fueron suspendidas una vez concluyó esa etapa procesal, por lo que ahora corresponderá a las autoridades judiciales definir las actuaciones que siguen dentro del expediente.
Hasta el momento, la Fiscalía no ha entregado detalles sobre los hechos específicos que sustentan la investigación, ya que la legislación colombiana restringe la divulgación de información en procesos que involucran a niños, niñas y adolescentes