Oficial: Mark van Bommel es el nuevo seleccionador de Bélgica

El DT Mark van Bommel ha sido nombrado seleccionador de Bélgica, anunció el viernes la Federación Belga de Fútbol (RBFA), precisando que el neerlandés firma un contrato hasta la Eurocopa 2028.
El exentrenador de PSV Eindhoven, Wolfsburgo y Amberes sucede a sus 49 años al francés Rudi Garcia, cuyo contrato no fue renovado al término del recién disputado Mundial 2026, en el que los Diablos Rojos cayeron en cuartos de final contra España, futura campeona.
Van Bommel, que considera un “inmenso honor convertirse en entrenador de Bélgica”, dijo estar convencido del “enorme potencial” de un equipo al que quiere entrenar “disciplinado, ambicioso y lo suficientemente valiente para plantar cara a los mejores”, según un comunicado de la RBFA.