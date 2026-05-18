Captan juntos a Jacob Elordi y Kendall Jenner en Hawái; se avivan rumores de romance

Los rumores sobre el acercamiento entre la modelo y el actor comenzaron a tomar fuerza desde el festival de Coachella, celebrado a mediados de abril. Sin embargo, las recientes imágenes publicadas por medios especializados en celebridades aumentaron las sospechas de que entre ambos existe algo más que una amistad.
TMZ difundió una fotografía tomada en una playa privada de Hawái, donde se observa a Elordi y Jenner compartiendo un momento relajado lejos del foco mediático. En la imagen aparecen sentados sobre una toalla, vestidos con ropa de playa y conversando tranquilamente mientras disfrutan de unos días de descanso.
Según las imágenes, Kendall Jenner sostenía una botella de vino rosado mientras ambos se mostraban cómodos y ajenos a la presencia de los fotógrafos. La escapada habría ocurrido pocos días después de que crecieran las versiones sobre una posible relación sentimental entre las celebridades.