Captan juntos a Jacob Elordi y Kendall Jenner en Hawái; se avivan rumores de romance

Los rumores sobre el acercamiento entre la modelo y el actor comenzaron a tomar fuerza desde el festival de Coachella, celebrado a mediados de abril. Sin embargo, las recientes imágenes publicadas por medios especializados en celebridades aumentaron las sospechas de que entre ambos existe algo más que una amistad. TMZ difundió una fotografía tomada en una playa privada de Hawái, donde se observa a Elordi y Jenner compartiendo un momento relajado lejos del foco mediático. En la imagen aparecen sentados sobre una toalla, vestidos con ropa de playa y conversando tranquilamente mientras disfrutan de unos días de descanso. Según las imágenes, Kendall Jenner sostenía una botella de vino rosado mientras ambos se mostraban cómodos y ajenos a la presencia de los fotógrafos. La escapada habría ocurrido pocos días después de que crecieran las versiones sobre una posible relación sentimental entre las celebridades.

Las pruebas no terminaron allí. El portal Deux Moi también publicó fotografías de la pareja en Los Ángeles durante una cita doble junto a Kylie Jenner y Timothée Chalamet, quienes mantienen una relación desde hace más de tres años. Conozca: Harry Styles y Zoë Kravitz estarían comprometidos: esto se sabe En las instantáneas se observa a Jacob Elordi conduciendo un vehículo mientras Kendall Jenner ocupa el asiento del copiloto. En la parte trasera viajaban Kylie Jenner y Chalamet, quienes intentaron cubrirse el rostro con sus teléfonos móviles al notar la presencia de los paparazzi. Uno de los detalles que más llamó la atención de los seguidores del actor fue que Elordi apareciera manejando el automóvil, ya que recientemente había cancelado su participación como jurado en el Festival de Cannes debido a una lesión en el pie.

Hasta el momento, ni Kendall Jenner ni Jacob Elordi han confirmado públicamente su relación. Sin embargo, las imágenes compartidas este fin de semana alimentaron aún más las especulaciones en redes sociales, donde miles de usuarios comentaron sobre la nueva pareja. Siga leyendo: La supermodelo Kendall Jenner está pensando en dejar las pasarelas y confesó a qué se dedicaría Mientras algunos seguidores consideran inesperada la relación entre la modelo y el protagonista de Euphoria, otros recuerdan que también existieron dudas cuando comenzaron los rumores sobre Kylie Jenner y Timothée Chalamet, una pareja que terminó consolidándose con el paso del tiempo.