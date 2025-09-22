x

Programa de comediante Jimmy Kimmel regresará al aire tras haber sido suspendido

El anuncio lo hizo Disney, dueña de ABC, el canal que emite En vivo con Jimmy Kimmel.

  • Jimmy Kimmel fue apoyado por cientos de artistas y colegas tras este hecho que consideraron censura. FOTO AFP
Agencia AFP
22 de septiembre de 2025
bookmark

El programa de Jimmy Kimmel, suspendido la semana pasada tras amenazas del gobierno por comentarios del humorista sobre las consecuencias del asesinato del activista de derecha Charlie Kirk, regresará el martes al aire, dijo este lunes Disney.

“El miércoles pasado, tomamos la decisión de suspender la producción del programa para evitar agravar aún más una situación tensa en un momento emotivo para nuestro país. Es una decisión que tomamos porque consideramos que algunos de los comentarios eran inoportunos”, dijo en un comunicado Disney, dueña de la televisora ABC que emite En Vivo con Jimmy Kimmel.

Puede leer: Presentadores en EE. UU. protestaron por el despido de Jimmy Kimmel y alertaron sobre censura: “Ya vemos para dónde va todo esto”

“Hemos pasado los últimos días en conversaciones profundas con Jimmy y, tras ellas, decidimos que el programa vuelva al aire el martes”.

Kimmel insinuó el lunes pasado en su programa nocturno de variedades que el movimiento MAGA (Make America Great Again), de Donald Trump, explotaba políticamente el asesinato de Kirk, un importante aliado del presidente asesinado por un francotirador durante un evento en una universidad.

“Durante el fin de semana se registraron nuevos mínimos, con la pandilla MAGA tratando desesperadamente de caracterizar al joven que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa menos uno de los suyos y haciendo todo lo posible para sacar provecho político de ello”, dijo Kimmel.

Donald Trump junto a Erika Kirk en el homenaje al activista. Foto: AFP
Donald Trump junto a Erika Kirk en el homenaje al activista. Foto: AFP

Menos de dos días después, el director de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, que regula el sector en Estados Unidos), Brendan Carr, amenazó a la televisora ABC, hogar de En Vivo con Jimmy Kimmel, con acciones legales.

Le puede interesar: Obama advirtió sobre una “crisis política como nunca antes vista” en EE. UU. tras el asesinato de Charlie Kirk

“Podemos hacer esto por las buenas o por las malas. O estas compañías buscan la manera de cambiar la conducta, de actuar francamente respecto a Kimmel, o la FCC tendrá trabajo adicional por delante”, advirtió Carr el miércoles.

Enseguida, Nexstar, a cargo de la mayor parte de los canales afiliados de ABC, dijo que no transmitiría el programa, y ABC siguió anunciando su salida del aire “indefinidamente”.

Trump celebró la suspensión del programa, y llegó a decir el viernes que la cobertura negativa de su administración debería ser “ilegal”.

