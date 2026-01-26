Encontraron joyas y objetos personales de Yeison Jiménez tras el accidente aéreo

A quince días del accidente aéreo en el que murieron el cantante de música popular Yeison Jiménez y cinco integrantes de su equipo de trabajo, los organismos de búsqueda y rescate confirmaron la recuperación de varias pertenencias personales que las víctimas portaban al momento del impacto de la avioneta, ocurrido el pasado 10 de enero en zona rural de Paipa, Boyacá.
Entre los elementos hallados hay anillos, relojes, argollas, medallas religiosas y accesorios de uso frecuente del artista, encontrados entre los restos calcinados de la aeronave. Todos fueron puestos a disposición de la Fiscalía y permanecen bajo cadena de custodia para su plena identificación y posterior entrega a los familiares.