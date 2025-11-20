¡Lo dejó en visto! Bad Bunny le escribió a Lina Tejeiro y ella ni un like

Arranca el juicio a Daniel Quintero por el caso Aguas Vivas: esta fue la prueba que no se incluyó

Este viernes a partir de las 3:00 p.m. es la audiencia de acusación contra el exalcalde Daniel Quintero y doce personas más por sus actuaciones en torno al predio Aguas Vivas. Esto es lo que pasaría en el comienzo de un largo juicio. ¿Se podría abrir proceso paralelo con otros personajes y pruebas?