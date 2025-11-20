¡Lo dejó en visto! Bad Bunny le escribió a Lina Tejeiro y ella ni un like

3 y 4
Aunque el Ministerio de Hacienda aún no revela los detalles de la reforma, la iniciativa estaría prácticamente hundida tras la firma de archivo de 12 senadores.
Leopoldo Múnera anunció que acatará la sentencia que anuló su designación como rector, pero cuestionó el fallo, al que consideró demasiado laxo con la designación de Peña.
El programa está diseñado para catapultar a 25 empresas de base tecnológica de alto impacto hacia los mercados internacionales.
La empresa Leonardo Helicopters detuvo el mantenimiento del helicóptero FAC 0008. Las restricciones obligan a la compañía a tramitar una licencia ante la OFAC para continuar la operación.
Este viernes a partir de las 3:00 p.m. es la audiencia de acusación contra el exalcalde Daniel Quintero y doce personas más por sus actuaciones en torno al predio Aguas Vivas. Esto es lo que pasaría en el comienzo de un largo juicio. ¿Se podría abrir proceso paralelo con otros personajes y pruebas?