Esposas de dos alcaldes serán senadoras; en ambas campañas hubo alertas por presunta injerencia indebida de los mandatarios

Uno de los fenómenos ocurridos en las elecciones del 8 de marzo fue el de los familiares de mandatarios que lograron llegar al Congreso de la República. En esa lista están las esposas de dos alcaldes que obtuvieron una curul en el Senado. Se trata de Yirley Vargas Torrado y María Irma Noreña, quienes son las esposas de los alcaldes de Cúcuta y Pereira respectivamente. Las dos mujeres lograron destacar dentro de sus partidos y consiguieron los sufragios necesarios para estar en el legislativo. Lea también: Álvaro Uribe, Katherine Miranda y Angélica Lozano, entre los “quemados” en las elecciones al Senado En el caso de Vargas, su llegada al Congreso se da luego de ser la cuarta más votada en el Partido Liberal. La pareja del alcalde cucuteño Jorge Enrique Acevedo obtuvo un total de 123.731 sufragios. En el mandato de su esposo se ha desempeñado como gestora social de Cúcuta. Es abogada con magister en Derecho Público e ingeniera agroindustrial.

Por otro lado, Noreña, esposa de Mauricio Salazar Peláez, fue la séptima más votada en el Partido de la U con 89.327 sufragios, lo que le da entrada al legislador dentro de los 9 escaños que alcanzó la colectividad. La mujer risaraldense es reconocida como lideresa social que trabaja por el bienestar de las mujeres. Es contadora pública y posee un magister en administración.

¿Los alcaldes de Pereira y Cúcuta participaron indebidamente en la campaña de sus esposas?

Las campañas de ambas mujeres se vio empañada por la lupa que debió poner la Procuraduría General de la Nación respecto a presuntas participaciones indebidas de los alcaldes. En el caso de la senadora electa del Partido de la U, el ente regulador informó el pasado 16 de diciembre la apertura de una investigación disciplinaria en contra de Mauricio Salazar Peláez.

La Procuraduría tuvo en cuenta para esta decisión unas denuncias sobre la supuesta existencia de planillas en las que los servidores debían diligenciar sus datos personales, además de audios en donde se solicitaba apoyo a la exgestora social de la capital risaraldense.