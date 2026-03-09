x

Las maquinarias de Trujillo y Bedoya llevaron a sus candidatos al Congreso

El exalcalde de Itagüí, quien lleva las banderas del Partido Conservador, y el polémico excongresista del Partido Liberal mantuvieron en nombre ajeno su influencia en la política nacional.

    Los políticos Carlos Andrés Trujillo (izq.) y Julián Bedoya (der) tuvieron una participación clave en esta jornada y metieron a sus candidatos, con alta votación, en el Senado y la Cámara. FOTOS: EL COLOMBIANO Y CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 41 minutos
bookmark

Dos de los grandes vencedores de la contienda electoral al Congreso de la República fueron Carlos Andrés Trujillo y Julián Bedoya, dos políticos cuestionados, pero quienes demostraron su poder metiendo a los candidatos a los cuales les habrían brindado su apoyo, con apoyo de las maquinarias, tanto en territorio nacional como en el departamento.

Carlos Andrés Trujillo, quien fue senador durante dos periodos y pretende aspirar a la Alcaldía de Itagüí en las próximas elecciones regionales, puso todas sus cartas en Daniel Restrepo Cardona al Senado y en Jaime Cano a la Cámara de Representantes por Antioquia.

Restrepo Cardona logró 122.380 votos y fue el cuarto candidato con más tarjetones marcados a su favor por el Partido Conservador, superado por la lista individual y por la cartagenera Nadya Blel y el cordobés Wadith Manzur. Cabe recordar que esta colectividad logró 10 curules.

Para que uno de los principales aliados de Trujillo tuviera su curul, fueron claves los 61.919 votos que logró en Antioquia, apoyados por los 14.182 que logró en La Guajira y los 9.991 que consiguió en Sucre, departamentos donde estuvo entre los dos más votados de su partido.

Por su parte, Cano, quien había sido destituido de la Asamblea de Antioquia el año pasado por doble militancia, logró 63.156 votos para ser representante a la Cámara, siendo el que más logró en el departamento por los conservadores, logrando así una de las dos curules de esta colectividad. La otra fue para Luis Miguel López Aristizábal.

Entérese: Los pesos pesados que se quedaron sin curul, ¿por qué se quemaron los ‘veteranos’?

Las subregiones en las que el “trujillismo” se movió para poner a sus candidatos en el Congreso fueron Valle de Aburrá, Occidente, Bajo Cauca y Nordeste, mientras que en el Urabá, Suroeste y Norte apenas consiguió votos que le ayudaron a empujar para su elección.

Su mayor fortín fue Itagüí, centro político de Trujillo, donde Restrepo consiguió 16.914 de los 23.421 del Partido Conservador, mientras que Cano se quedó con 16.149 de los 22.284 votos de esta colectividad a la Cámara de Representantes.

El movimiento de esta línea política en el Urabá antioqueño fue tan baja, que en Murindó nadie votó por Restrepo y Cano apenas logró un voto. En el Suroeste y en el Occidente, para el Senado le fue mejor a Juan Diego Gómez y a Germán Blanco.

Los candidatos de Bedoya

Para que los candidatos Liberales de Julián Bedoya, cuestionado congresista por múltiples polémicas, entre ellas la relacionada con su titulación como abogado en la Universidad de Medellín, pudo llevar sin problemas al Congreso a sus dos candidatos: María Eugenia Lopera al Senado y Diver Ney Franco a la Cámara de Representantes.

Para el caso de la senadora electa, ella logró 126.934 votos y se ubicó en el cuarto lugar en las votaciones de los candidatos por el Partido Liberal, logrando así una de las 13 curules con las que se quedó esta colectividad en la cámara alta.

Más de la mitad de sus votos los consiguió en Antioquia, con 66.845, aunque quedó en segundo lugar, detrás del exalcalde de Sabaneta, Santiago Montoya Montoya, quien contaba con el apoyo de los liberales de Envigado.

Si bien en el departamento no obtuvo la mayor votación, Lopera terminó derrotando contundentemente a Montoya, quien finalizó en el puesto 12 del liberalismo, con 88.962 votos.

Le puede interesar: De 91 precandidatos a solo 16: Así va el tarjetón para la primera vuelta presidencial

La ventaja de la candidata de Bedoya se fundamentó en los 10.056 votos del departamento de Caldas, los 5.461 de Casanare, los 4.073 de Chocó y los 4.186 de Tolima, departamentos en los que quedó entre los tres candidatos más votados.

En cuanto al representante a la Cámara, Franco logró 58.805 votos que lo dejaron en el segundo lugar de las votaciones para la cámara baja por el Partido Liberal en Antioquia. Lo superó Camilo Andrés Gómez (de los Liberales de Envigado), con 72.223 votos. Ambos se quedaron con las dos únicas curules que obtuvo esta colectividad.

Contrario a lo ocurrido con los candidatos de Trujillo, en el Valle de Aburrá no tuvieron tanta fuerza, puesto que ambos terminaron derrotados contundentemente por Montoya y Gómez, respectivamente.

