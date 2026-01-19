El declive de Mickey Rourke: pasó de ser un sex simbol a pelear con su manager y ser desalojado de su casa

El actor Mickey Rourke lanzó duras acusaciones contra una persona que trabajó para él, a quien señaló de haber organizado una recaudación de fondos sin su consentimiento y con fines personales, tras el reciente drama por un desalojo que lo involucró. El actor, conocido por ser en los años ochenta un sex symbol masculino, aseguró que no tuvo ninguna relación con el dinero recaudado a través de una campaña en GoFundMe, que alcanzó una suma de seis cifras.
