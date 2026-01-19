El declive de Mickey Rourke: pasó de ser un sex simbol a pelear con su manager y ser desalojado de su casa

El actor Mickey Rourke lanzó duras acusaciones contra una persona que trabajó para él, a quien señaló de haber organizado una recaudación de fondos sin su consentimiento y con fines personales, tras el reciente drama por un desalojo que lo involucró. El actor, conocido por ser en los años ochenta un sex symbol masculino, aseguró que no tuvo ninguna relación con el dinero recaudado a través de una campaña en GoFundMe, que alcanzó una suma de seis cifras. Siga leyendo: En el Teatro El Trueque estrenarán obra inspirada en Gonzalo Arango

La denuncia de Mickey Rourke: “Jamás pediría caridad”

Rourke fue abordado durante el fin de semana por un reportero del portal TMZ mientras hacía ejercicio en Los Ángeles y fue consultado por esa recaudación. “Todo fue una estafa. Todo eso del dinero lo hizo alguien que trabajaba para mí para intentar quedarse con el dinero”, afirmó el actor de Nueve semanas y media y The Wrestler. Además, reiteró que nunca pediría ayuda económica a desconocidos ni a sus seguidores. “Jamás les pediría caridad a desconocidos ni a fans”, dijo, repitiendo una declaración previa.

La polémica surgió luego de que se conociera que Iván, el perro de Rourke desde hace años padece una enfermedad cardíaca y necesitaba una operación cuyo costo superaba los 10.000 dólares. Sin embargo, el actor aseguró que el procedimiento ya fue pagado y que el animal se encuentra estable. Por su parte, la representante de Rourke, Kimberly Hines, negó las acusaciones y declaró a TMZ que el dinero estaba destinado al actor, pero que fue devuelto a los donantes debido a que él se negó a aceptar ayuda económica.







