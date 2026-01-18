En el Teatro El Trueque estrenarán obra inspirada en Gonzalo Arango

El teatro El Trueque presentará el estreno de La profecía de un Desquite, una obra teatral de José Félix Londoño Zuluaga inspirada en el polémico poema que Gonzalo Arango escribió sobre José William Aranguren, el bandolero de los años cincuenta conocido con el nombre de guerra de Desquite. La obra, que tendrá funciones el 23, 24, 30 y 31 de enero, a las 8:00 p. m, en el teatro La musa rosada (Prado Centro) hace parte de las conmemoraciones por los cincuenta años de la muerte del fundador del nadaísmo.

Londoño, dramaturgo, director y actor con casi tres décadas de trayectoria, asume en esta puesta en escena un reto personal y artístico. Desde ese punto de partida, La profecía de un Desquite no se limita a una adaptación literal, sino que propone una reflexión escénica sobre la violencia, la culpa, la memoria y las contradicciones morales que atraviesan la historia colombiana.

El montaje surge de un proceso de investigación y escritura iniciado el año pasado, cuando Londoño decidió “meterle el diente” a un texto que, según él mismo reconoce, no se deja abordar fácilmente. Memorizarlo, desentrañarlo y llevarlo a escena implicó investigar sobre las vidas de Arango y del bandolero.