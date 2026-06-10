David Harbour habló de los rumores de su mala relación con Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown. y David Harbour tuvieron papeles protagónicos en la serie Stranger Things. Foto Getty. El actor David Harbour habló sobre uno de los momentos más complejos de su vida personal y profesional, al referirse a una crisis de salud mental que sufrió el año pasado y a los rumores sobre una supuesta mala relación con su compañera de reparto en la serie Stranger Things, Millie Bobby Brown. Siga leyendo: ¿Cuáles le faltan por ver? Estas son las mejores series de lo que va de 2026, según The Economist Según informó TMZ, Harbour explicó en una entrevista con la revista Variety que atravesó una crisis nerviosa que calificó de “tremendamente confusa”, tanto para él como para las personas que lo rodeaban. El actor señaló que episodios relacionados con depresión, manía y otros trastornos de salud mental pueden resultar difíciles de comprender para familiares, amigos y colegas mientras están ocurriendo. Durante la conversación, Harbour también abordó las versiones que circularon sobre presuntas tensiones con Brown durante las grabaciones de Stranger Things. El intérprete aseguró que le afectaron las informaciones que consideró falsas, especialmente en las que la actriz se había quejado de su comportamiento en el set y de supuestos conflictos constantes detrás de cámaras. TMZ recordó que en diciembre se produjo un incidente en un bar de California en el que Harbour le quitó el sombrero a un hombre, hecho que generó atención mediática en medio de los rumores sobre su relación laboral con Brown. El actor reconoció que sí existieron desacuerdos entre ambos. Sin embargo, comparó su vínculo con el de una familia, recordando que trabajaron juntos durante cerca de una década interpretando a un padre y una hija en la exitosa producción de Netflix. Lea aquí: La exreina que convenció a Silicon Valley: Gabriela Tafur levanta 5 millones de dólares con microdramas en español “Siempre encontrábamos la manera de volver el uno al otro”, explicó Harbour sobre la dinámica que mantuvieron a lo largo de los años. Además, Harbour dejó entrever que su colaboración con Brown podría continuar más allá de Stranger Things, al señalar que ambos ya estarían involucrados en nuevos proyectos. El actor aseguró que el vínculo construido durante años de trabajo conjunto permanece sólido y vigente. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.