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Ella es María Alejandra López, la ingeniera que se convirtió en la nueva Miss Universe Colombia 2026

López era la representante de Risaralda en el certamen de belleza. La ingeniera de 32 años participará en la edición número 75 de Miss Universo, la cual se realizará el 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico.

  • María Alejandra López se coronó como Miss Universe Colombia 2026 este sábado 10 de octubre en Barranquilla. FOTO: @missuniversecolombiaoficial en Insatgram.
    María Alejandra López se coronó como Miss Universe Colombia 2026 este sábado 10 de octubre en Barranquilla. FOTO: @missuniversecolombiaoficial en Insatgram.
El Colombiano
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hace 3 horas
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María Alejandra López Pérez, representante de Risaralda, fue elegida como Miss Universe Colombia 2026 y representará al país en la edición número 75 de Miss Universo, que se celebrará el próximo 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico.

La pereirana, de 32 años, obtuvo la corona este sábado 10 de octubre en una ceremonia en el Salón Jumbo del Country Club de Barranquilla, después de más de una década de experiencia en concursos de belleza.

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La elección se definió entre cinco finalistas: Lauren Escandón Salazar, de la Región Andina; Marly Yulied Velásquez Marín, de Medellín; Andrea Aguilera Arroyave, de Antioquia; Susana del Portillo Olivo, del Valle del Cauca, y López, quien finalmente se quedó con el título.

La nueva reina compartió su emoción a través de una publicación en redes sociales. “Hoy no solo celebro una corona, celebro cada paso que me trajo hasta aquí, cada dificultad que me hizo más fuerte y cada persona que creyó en mí incluso en los momentos en los que más lo necesitaba”, escribió.

Además de modelo, la nueva Miss Universe Colombia es ingeniera industrial y durante 13 años ha participado en certámenes nacionales e internacionales. Su recorrido comenzó en 2013, cuando representó a Risaralda en el Concurso Nacional de Belleza, en Cartagena. En esa oportunidad obtuvo el título de primera princesa.

Ese mismo año participó en Reina Hispanoamericana, celebrado en Bolivia, y ganó el concurso. Dos años después, en 2015, fue elegida Miss Mundo Colombia, título con el que representó al país en Miss Mundo.

Su trayectoria internacional continuó en 2023, cuando compitió en Miss Grand International, en Vietnam. Allí alcanzó el puesto de segunda finalista, una de las tres mejores posiciones del certamen.

Durante la agenda previa a la elección de la ganadora de este concurso de belleza, la representante de Risaralda recibió dos distinciones. El 7 de octubre ganó Miss Figura Bodytech, una prueba que evaluaba las capacidades físicas de cada participante. También fue reconocida como Miss Bulova Time, un premio relacionado con su desempeño en la pasarela.

En la etapa final de Miss Universe Colombia, López se destacó por hablar sobre diversidad y liderazgo. Además, se refirió al impacto del terremoto que afectó a Colombia en agosto y señaló que esa situación reforzó su compromiso con la representación de Risaralda.

El certamen de belleza que sigue en el calendario colombiano es el Concurso Nacional de Belleza (CNB), el cual se llevará a cabo en noviembre en Cartagena. María Paula Berrío, quien participó en la edición 2025 como Señorita Cartagena D.T. y C., acaba de participar en el Miss Grand International 2026, evento realizado en Tailandia.

Por otra parte, la edición número 75 de Miss Universo se realizará el 24 de noviembre de 2026 en San Juan, Puerto Rico. Allí, María Alejandra López representará a Colombia y buscará una nueva corona internacional para el país.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién es María Alejandra López, Miss Universe Colombia 2026?
María Alejandra López Pérez es una modelo e ingeniera industrial de Pereira, Risaralda, de 32 años. Ha participado en concursos nacionales e internacionales de belleza desde 2013.
¿Cuándo y dónde será Miss Universo 2026?
Miss Universo 2026 se celebrará el 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico. María Alejandra López representará a Colombia en la edición número 75 del certamen.
¿En qué concursos de belleza ha participado María Alejandra López antes de ser Miss Universe Colombia 2026?
María Alejandra López ha participado en varios certámenes nacionales e internacionales. En 2013 fue primera princesa del Concurso Nacional de Belleza y ganó Reina Hispanoamericana; en 2015 fue elegida Miss Mundo Colombia y representó al país en Miss Mundo. En 2023 participó en Miss Grand International, donde terminó como segunda finalista.
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