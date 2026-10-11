Ella es María Alejandra López, la ingeniera que se convirtió en la nueva Miss Universe Colombia 2026

María Alejandra López Pérez, representante de Risaralda, fue elegida como Miss Universe Colombia 2026 y representará al país en la edición número 75 de Miss Universo, que se celebrará el próximo 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico.

La pereirana, de 32 años, obtuvo la corona este sábado 10 de octubre en una ceremonia en el Salón Jumbo del Country Club de Barranquilla, después de más de una década de experiencia en concursos de belleza.

Lea: Linda Caicedo y Johan Mojica acompañaron a Shakira en “La caminata de la Loba” en Madrid: así fue el encuentro

La elección se definió entre cinco finalistas: Lauren Escandón Salazar, de la Región Andina; Marly Yulied Velásquez Marín, de Medellín; Andrea Aguilera Arroyave, de Antioquia; Susana del Portillo Olivo, del Valle del Cauca, y López, quien finalmente se quedó con el título.

La nueva reina compartió su emoción a través de una publicación en redes sociales. “Hoy no solo celebro una corona, celebro cada paso que me trajo hasta aquí, cada dificultad que me hizo más fuerte y cada persona que creyó en mí incluso en los momentos en los que más lo necesitaba”, escribió.

Además de modelo, la nueva Miss Universe Colombia es ingeniera industrial y durante 13 años ha participado en certámenes nacionales e internacionales. Su recorrido comenzó en 2013, cuando representó a Risaralda en el Concurso Nacional de Belleza, en Cartagena. En esa oportunidad obtuvo el título de primera princesa.