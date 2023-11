“La salud empezó a verse afectada hace poquito. En diciembre, debido a que bajaba de peso, fui al médico a hacerme unos exámenes, puesto que también trataba como de ahogarme. Entonces, yo fui a la clínica y me hospitalizaron, ahí me encontraron como un tumorcito y comenzaron a tratármelo, menos mal, y vamos bien, ya llevamos un 80%”, relató en su momento para el medio citado.

Además, nunca dejó de trabajar, pese a su padecimiento. “El mes pasado me hicieron una quimio y al otro día hice un show en el Colegio Sant Jordi para 270 niños. De hecho, un día después de la quimio, me la hicieron ayer precisamente, y hoy estoy dando una entrevista aquí, no siento ni mareo ni ahogo ni nada, eso ahora es diferente”, compartió el artista.