Nicole Kidman se divorcia de Keith Urban tras casi 20 años de matrimonio

La ganadora del Oscar puso fin a su relación con el cantante de country después de meses de rumores y distanciamiento. La separación llega en medio de especulaciones sobre un nuevo romance. Esto fue lo que pasó.

  • Nicole Kidman y Keith Urban, en una foto de archivo. La pareja, que contrajo matrimonio en 2006, confirmó su separación tras casi dos décadas juntos. FOTO: AFP
    Nicole Kidman y Keith Urban, en una foto de archivo. La pareja, que contrajo matrimonio en 2006, confirmó su separación tras casi dos décadas juntos. FOTO: AFP
Andrea Lara
Andrea Lara
30 de septiembre de 2025
bookmark

Nicole Kidman y Keith Urban, casados desde 2006 y padres de dos hijas adolescentes, viven separados desde principios del verano, según confirmó TMZ. Fuentes cercanas indicaron que la actriz intentó salvar el matrimonio, mientras que el músico habría tomado la decisión de mudarse a una nueva residencia en Nashville.

Lea también: Asaltaron la casa de la actriz Nicole Kidman en Los Ángeles

La última vez que Kidman compartió una foto junto a Urban fue en junio, cuando celebró su aniversario con un mensaje en Instagram: “Feliz aniversario, bebé”.

Medios como The Independent y People aseguran que Kidman ya presentó la solicitud de divorcio. En su entorno más cercano, la separación era un secreto a voces desde hace meses.

Nicole está enfocada en mantener unida a la familia y en el cuidado de sus hijas durante este momento difícil”, señaló una fuente a TMZ.

Amigos de Nicole Kidman creen que Keith Urban ya tiene una nueva pareja. FOTO: Getty
Amigos de Nicole Kidman creen que Keith Urban ya tiene una nueva pareja. FOTO: Getty

Amigos de la actriz han sugerido que Keith Urban ya tendría una nueva pareja. “Todas las señales apuntan a que Keith está con otra mujer”, dijeron a TMZ, aunque Kidman habría preferido no discutir públicamente el tema.

La pareja se conoció en 2005 y se casó en junio de 2006 en una ceremonia en Sídney, Australia. Su relación superó momentos difíciles, incluido el ingreso de Urban en rehabilitación a los pocos meses de la boda, situación en la que Kidman lo apoyó.

Durante años fueron considerados un matrimonio ejemplar; Urban llegó a decir que Kidman “le salvó la vida” en su lucha contra las adicciones. FOTO: AFP
Durante años fueron considerados un matrimonio ejemplar; Urban llegó a decir que Kidman “le salvó la vida” en su lucha contra las adicciones. FOTO: AFP

FOTO: AFP

Durante años fueron vistos como un matrimonio ejemplar en la industria del entretenimiento. “Me salvó la vida”, reconoció Urban en entrevistas sobre la decisión de Kidman de acompañarlo en sus problemas de adicción.

Conozca: Katy Perry y Orlando Bloom se separan tras nueve años, un compromiso y una hija en común

