“Todo sucedió en pandemia, estaba en México y este proyecto me brindó la opción de regresar al país con un proyecto grande y ambicioso, en el que había mucha gente que yo admiro como el director Simón Brand. El casting fue virtual, hubo demoras por temas de covid. Ellos apostaron por mí y no pude sentirme más feliz. Estuve a principios de 2021, después de más de un año sin venir a Colombia, y comenzamos a rodar”.

“Me contaron que era una serie sobre dos bailarinas de dos mundos diferentes y cómo esos dos mundos confluyen a partir del baile, el arte y el reguetón, que personalmente es un género que me gusta mucho y que siento que ha sacado tanto la cara por el país. Es un tema que no ha sido muy explorado desde las series y el cine”.

“Es un momento en el que la vida me está diciendo que estoy haciendo bien las cosas, que voy por buen camino. La manera en la que comenzó este año es un gran incentivo para seguir y eso me tiene muy contenta”, le contó a EL COLOMBIANO la actriz desde Hollywood, en uno de los recesos de grabaciones.

Una cosa es bailar reguetón en la discoteca a bailarlo en una película...

“Nunca había tenido que trabajar tanto y tan duro para un proyecto. Yo crecí con el reguetón, que ha sido muy cercano a mi vida, y aunque siento que bailo bien, nunca me imaginé el nivel de exigencia y rigurosidad que requería este personaje. Trabajamos con bailarines que llevan toda su vida dedicados a este arte y seguirles el ritmo fue muy complejo. Fue como aprender un nuevo idioma, no solo uno, sino varios, porque mi personaje Antonia viene de un mundo más clásico y debe reinventarse y habitar y aprender otro género.

Fue de los retos más grandes que he tenido en mi vida, lloré, grité, me frustré, pero fue muy gratificante y me enseñó mucho, porque más allá que el cuerpo sea mi herramienta de trabajo, los bailarines tienen otro nivel de comunicación con su cuerpo”.

¿Cómo fue trabajar de tú a tú con Greeicy?

“Compartir con ella era un reto, es muy buena compañera y a partir del proyecto se construyó una muy bonita amistad, ella siempre estuvo ahí para lo que yo necesitara, entre todos los compañeros hubo mucha solidaridad y apoyo. Greeicy me enseñó mucho en todo el sentido de la palabra, compartimos durante siete meses. Aprendí mucho a su lado. Nos alentamos y nos sacamos adelante en este proyecto, porque ambas somos muy perfeccionistas”.

¿Y cómo avanza el proyecto sobre Griselda Blanco, con Sofía Vergara?

“Puedo adelantar muy poco, lo cierto es que es un proyecto soñado, estoy cumpliendo un sueño de toda la vida de trabajar en Estados Unidos, con un equipo muy talentoso. Es recoger los frutos del trabajo tan arduo de los últimos años.

Es un reto completamente diferente. Yo trabajo para experimentar estas emociones, estos momentos, la actuación es algo adictivo, que te obliga a estar renovándote.

Estoy trabajando con Sofía Vergara, con la dirección del colombiano Andy Báez, alguien que admiro mucho. Creo que si a mis ocho años me hubieran dicho que esto iba a pasar en mi futuro no se qué hubiera pasado, no sé si lo hubiera podido digerir. Es el sueño que tenía desde niña, así que no podría pedir más en este momento”.

¿Ha hecho gran parte de su carrera en el exterior, qué tan complejo fue ese proceso?

“Este trabajo y este proceso es muy intermitente, pero nunca pensé en tirar la toalla, en hacerme a un costado, siempre me sentí muy entusiasmada por lo que hago, pero sí tuve momentos en los que veía que la situación se ponía muy difícil, que se me achican los sueños y las metas, pero nunca desistí. Esta es una carrera en la que debes aprender a manejar la frustración, a entender el no”.

El Personaje

Paulina personifica a Antonia, una mujer perfeccionista, que ha dedicado toda su vida al baile y pertenece a la academia El Royal, una de las más prestigiosas del país. Entrenada como una bailarina profesional, deberá buscar su identidad a través de la música y, por supuesto, de la danza. La producción es dirigida por Simón Brand y la supervisión musical es de Santiago Uribe. En el reparto figuran Martina, la peligrosa, Juan Manuel Guilera, Cristina Warner y Alejandro Buitrago.