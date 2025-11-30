Euphoria, el universo de Game of Thrones, una serie sobre Don Ramón y más programas de HBO Max en 2026

La tercera temporada de una de las series más populares de los últimos años, Euphoria, hace parte la parrilla de programación de esta plataforma para el próximo año en el que también regresa Margarita Rosa de Francisco con una serie mexicana. Esto lo conocimos en un evento especial en el que EL COLOMBIANO estuvo presente para conocer de primera mano los avances que tendrá 2026 para la plataforma HBO Max.

La importancia de la calidad

Mariano César, líder de contenido de entretenimiento general y estrategia de programación de HBO Max, nos explicó que su modelo de producción siempre tiene un estándar de calidad alto y hay varias razones por las que cada serie tiene tiempos distintos de regreso —para quienes se preguntan porque 2026 no verá la nueva temporada de The last of us, por ejemplo, mientras que The Pitt ya va a estrenar la segunda—. “Con The Pitt se está abriendo un nuevo modelo de producción que combina eficiencia y calidad narrativa”, nos explicó, porque es una serie que se mueve en un mismo escenario, el hospital, mientras que The Last of Us, por ejemplo, requiere viajes, equipos movilizándose por el mundo y demás.

Otro punto importante fue aclarar como en Euphoria, por ejemplo, la serie ha visto crecer a sus actores que incluso en la primera entrega no eran tan famosos como lo son ahora, que hacen parte de la elite de Hollywood, y eso también influye a la hora de producir una serie.

En definitiva, los tiempos de cada producción variarán de acuerdo a escenarios, elenco y más, pero lo más importante es tener claro que para ellos la calidad prima sobre el tiempo. Por eso, además de los anuncios que destacamos a continuación hay que resaltar la novela mexicana Colisión, que se estrenará este año con Margarita Rosa de Francisco como protagonista; Linternas, la serie dramática de DC Studios y Warner Bros. Televisión basada en el cómic de DC de Linterna Verde, y que se estrenará en el tercer trimestre de 2026; Rooster, una nueva comedia protagonizada por Steve Carrel ambientada en un campus universitario y el anunció la expansión del universo de Chespirito en la plataforma con dos nuevas series: Don Ramón, basada en el inolvidable personaje original de El Chavo del Ocho y Los Colorado, será una serie animada inspirada en el icónico El Chapulín Colorado.