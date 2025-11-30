x

Euphoria, el universo de Game of Thrones, una serie sobre Don Ramón y más programas de HBO Max en 2026

EL COLOMBIANO estuvo en México conociendo fechas, adelantos y novedades que traerá esta plataforma para el próximo año que promete ser inolvidable.

  • Euphoria vuelve a HBO Max en el segundo trimestre de 2026. FOTO cortesía hbo max
    Euphoria vuelve a HBO Max en el segundo trimestre de 2026. FOTO cortesía hbo max
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Tendencias

hace 8 horas
La tercera temporada de una de las series más populares de los últimos años, Euphoria, hace parte la parrilla de programación de esta plataforma para el próximo año en el que también regresa Margarita Rosa de Francisco con una serie mexicana. Esto lo conocimos en un evento especial en el que EL COLOMBIANO estuvo presente para conocer de primera mano los avances que tendrá 2026 para la plataforma HBO Max.

La importancia de la calidad

Mariano César, líder de contenido de entretenimiento general y estrategia de programación de HBO Max, nos explicó que su modelo de producción siempre tiene un estándar de calidad alto y hay varias razones por las que cada serie tiene tiempos distintos de regreso —para quienes se preguntan porque 2026 no verá la nueva temporada de The last of us, por ejemplo, mientras que The Pitt ya va a estrenar la segunda—. “Con The Pitt se está abriendo un nuevo modelo de producción que combina eficiencia y calidad narrativa”, nos explicó, porque es una serie que se mueve en un mismo escenario, el hospital, mientras que The Last of Us, por ejemplo, requiere viajes, equipos movilizándose por el mundo y demás.

Otro punto importante fue aclarar como en Euphoria, por ejemplo, la serie ha visto crecer a sus actores que incluso en la primera entrega no eran tan famosos como lo son ahora, que hacen parte de la elite de Hollywood, y eso también influye a la hora de producir una serie.

En definitiva, los tiempos de cada producción variarán de acuerdo a escenarios, elenco y más, pero lo más importante es tener claro que para ellos la calidad prima sobre el tiempo. Por eso, además de los anuncios que destacamos a continuación hay que resaltar la novela mexicana Colisión, que se estrenará este año con Margarita Rosa de Francisco como protagonista; Linternas, la serie dramática de DC Studios y Warner Bros. Televisión basada en el cómic de DC de Linterna Verde, y que se estrenará en el tercer trimestre de 2026; Rooster, una nueva comedia protagonizada por Steve Carrel ambientada en un campus universitario y el anunció la expansión del universo de Chespirito en la plataforma con dos nuevas series: Don Ramón, basada en el inolvidable personaje original de El Chavo del Ocho y Los Colorado, será una serie animada inspirada en el icónico El Chapulín Colorado.

El caballero de los siete reinos: 18 de enero

Aquí hay varias noticias para los amantes del universo de Game of Thrones, creado por George R.R. Martin. Esta nueva serie llegará el 18 de enero de 2026. La historia se ubica un siglo antes de los eventos de Game of Thrones, y sigue a dos personajes completamente nuevos, Dunk (papel de Peter Claffey, en la foto) y Egg (interpretado por Dexter Sol Ansell), en un viaje en el que formarán una amistad improbable. Esta serie ya fue renovada para una segunda temporada.

La casa del dragón: mediados de 2026

Además de confirmar que a mediados de 2026 llegará la tercera temporada de esta serie, también derivada del universo GOT, se validó que ya esta programada una cuarta temporada. Lo que se sabe de esta tercera es que promete otra entrega de batallas épicas, ambición y alianzas dentro de la Casa Targaryen y que vuelven Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Fabien Frankel, Matt Smith y más miembros del elenco para esta tercera entrega.

The Pitt: 9 de enero

Este programa médico se convirtió en un fenómeno televisivo que le dio este año el Emmy como mejor serie dramática. El 9 de enero llega su segunda temporada cargada de drama y que a la cabeza de Noah Wyle, su protagonista, (en la foto) trae una mirada realista a los retos que enfrentan los trabajadores de la salud en la actualidad, contada a través de los héroes de primera línea que trabajan en un hospital moderno en Pittsburgh.

Como agua para chocolate: 15 de febrero

Esta hermosa historia, basada en el libro del mismo nombre de la escritora Laura Esquivel y producida por Salma Hayek, vuelve desde el 15 de febrero para continuar en una segunda parte. Retoma la apasionante narrativa de la novela con un universo marcado por el realismo mágico y los sabores mexicanos. “Esta es una serie que nos hace sentir bien, la cocina siempre será ese lugar especial para todos y la historia está sofisticadamente bien escrita”, dijo en el evento la actriz Irene Azuela, quien interpreta a Mamá Elena.

