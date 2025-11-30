Alarma por alto riesgo en Las Palmas: van 390 accidentes este año

Una escena se ha vuelto paisaje sobre el corredor de la Avenida Las Palmas y se repite peligrosamente cada día. Allí se ha vuelto habitual ver aparatosos accidentes con carros que quedan “patas arriba” o con motociclistas sufriendo terribles caídas. Tampoco se salvan los camiones o vehículos pesados que terminan estampados contra postes y luminarias, a la vez que causan graves traumatismos en la movilidad del Oriente de la ciudad.
Para no ir tan lejos, el caso más reciente ocurrió en la noche del pasado miércoles 26 de noviembre cuando un automóvil particular quedó prácticamente estampado contra un barranco a la altura del CAI de Policía del kilómetro 12. Otro caso se registró el pasado 7 de noviembre cuando a la altura del Mall Indiana una moto se chocó tan fuerte contra una buseta de transporte escolar que esta quedó completamente volteada. El motociclista y los estudiantes a bordo del vehículo quedaron lesionados.
Dos días antes quedó grabado otro accidente en el que un automóvil se chocó contra uno de los muros de contención cerca del Alto luego de hacer varios trompos. Y así puede seguir la lista de accidentes mes a mes.Ahora, si le queremos meter cifras al asunto, la cosa se vuelve más preocupante. El pasado 21 de noviembre –en el marco de la conmemoración del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tránsito– la concesión vial Túnel de Oriente emitió una alerta en la que reveló que entre enero y octubre de 2025, en las vías doble calzada Las Palmas y Variante Palmas, se han presentado 390 accidentes de tránsito de los cuales 247 involucran a motociclistas y 33 fueron volcamientos. La cifra global de casos ha dejado 312 lesionados y 10 motociclistas fallecidos.