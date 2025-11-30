Alarma por alto riesgo en Las Palmas: van 390 accidentes este año

Una escena se ha vuelto paisaje sobre el corredor de la Avenida Las Palmas y se repite peligrosamente cada día. Allí se ha vuelto habitual ver aparatosos accidentes con carros que quedan “patas arriba” o con motociclistas sufriendo terribles caídas. Tampoco se salvan los camiones o vehículos pesados que terminan estampados contra postes y luminarias, a la vez que causan graves traumatismos en la movilidad del Oriente de la ciudad. Para no ir tan lejos, el caso más reciente ocurrió en la noche del pasado miércoles 26 de noviembre cuando un automóvil particular quedó prácticamente estampado contra un barranco a la altura del CAI de Policía del kilómetro 12. Otro caso se registró el pasado 7 de noviembre cuando a la altura del Mall Indiana una moto se chocó tan fuerte contra una buseta de transporte escolar que esta quedó completamente volteada. El motociclista y los estudiantes a bordo del vehículo quedaron lesionados. Dos días antes quedó grabado otro accidente en el que un automóvil se chocó contra uno de los muros de contención cerca del Alto luego de hacer varios trompos. Y así puede seguir la lista de accidentes mes a mes.Ahora, si le queremos meter cifras al asunto, la cosa se vuelve más preocupante. El pasado 21 de noviembre –en el marco de la conmemoración del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tránsito– la concesión vial Túnel de Oriente emitió una alerta en la que reveló que entre enero y octubre de 2025, en las vías doble calzada Las Palmas y Variante Palmas, se han presentado 390 accidentes de tránsito de los cuales 247 involucran a motociclistas y 33 fueron volcamientos. La cifra global de casos ha dejado 312 lesionados y 10 motociclistas fallecidos.

Es decir, 39 accidentes por mes, o sea 1,3 por día. Ahora, sí somos más específicos, según las cifras de la Secretaría de Movilidad de Envigado en 2025, sobre los cerca de 20 kilómetros de su jurisdicción de Las Palmas, se han presentado 193 accidentes viales que han dejado 251 lesionados y dos fallecidos. En síntesis, si usted es un recurrente viajero de esta vía y no se ha accidentado allí, el dato debería dejarlo reflexionando, pues quiere decir que usted cada uno o dos días tuvo la “oportunidad” de pasar a engrosar las estadísticas de accidentalidad. Le puede interesar: ¡Ojo! Accidentes en Palmas causaron gran congestión en hora pico

¿Por qué los accidentes?

El tema de la accidentalidad en Las Palmas es un asunto del que se viene hablando hace ya un buen tiempo. Por ejemplo, el profesor Mario Santiago Hernández, especialista en Diseño Vial e Ingeniería de Pavimentos y docente de la Universidad de Medellín, hizo un estudio en el que develó los principales puntos de riesgo de esta avenida. Además, es el académico que lleva 10 años insistiendo que el trazado de Las Palmas –geométricamente hablando– es todo “un riesgo para la sociedad”. Hernández sigue defendiendo que el corredor es una vía rural –entendiéndose como la que conecta de forma rápida dos puntos de interés fuera de perímetros urbanos– que en teoría debería garantizar a los vehículos moverse a unos 70 kilómetros por hora con fluidez. “Hay gente que dice que Las Palmas es un corredor urbano y por eso tiene velocidades de operación bajitas, pero eso es un cuento a medias. Las Palmas, entre San Diego y de pronto al acceso del Túnel, sí puede ser urbano. Pero de ahí hasta la glorieta de Sancho Paisa, en mi concepto, es un corredor rural porque no hay andenes, semáforos, resaltos”, explicó. Hernández detalló que tras su análisis de Las Palmas desde lo geométrico hizo un retrocálculo de las velocidades teóricas en la que se puede recorrerla y los resultados del análisis son más que dicientes. “Hallé que el 90% de una de las calzadas de Las Palmas no cumple con la velocidad de diseño de una vía de 70 kilómetros por hora. También hallé que en promedio hay tramos que se pueden recorrer a 60 o 50 kilómetros por hora de forma segura, pero hay otros que apenas llegan a poderse recorrer sin líos en 30 kilómetros por hora. Eso sí, puedo decir que ninguna curva se puede tomar a 80 kilómetros por hora sin riesgo”, detalló.

Entérese: 3 accidentes en solo 9 horas en la avenida Las Palmas: ¿por qué es tan riesgosa? Según Hernández, Las Palmas, al ser una vía rural mal diseñada por no poder soportar las velocidades de una verdadera doble calzada, se vuelve un factor de accidentes catastróficos que se generan por la falta de consistencia vial. La consistencia vial parte de la lógica: si usted va por una recta esta lo invita a aumentar la velocidad, pero en Las Palmas hay rectas largas –sobre todo bajando y que aceleran los vehículos– que luego terminan en curvas cerradas en las que no se puede ir a más de 30 kilómetros. “Entonces hay que disminuir ese exceso de velocidad en cinco metros de espacio y eso es muy difícil, ¿cuál es la consecuencia de un cambio de velocidad tan abrupto?, pues que al entrar a la curva a una velocidad mayor a la que puede soportar, el carro debe salirse del carril para aumentar la trayectoria de giro. Y ahí es donde los carros se terminan dando contra los muros de contención o los separadores, se voltean y terminan en la otra calzada”, añadió el experto. Otro aspecto que daría luces del nivel de riesgo en Las Palmas lo explica el profesor Darío Hidalgo Guerrero –profesor de Transporte y Logística, de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Javeriana– quien detalló que, si bien Las Palmas es una avenida diseñada inicialmente como salida de alta velocidad al Oriente, el alto nivel de desarrollo sobre su eje (con la presencia de comercios y accesos a colegios y unidades residenciales) le quitó ese cariz de vía rápida así en el imaginario exista la idea de ser técnicamente una “autopista”.

“Y es en esa mezcla de usos y de entorno urbano que se generan los siniestros, sobre todo los de volcamiento, muy relacionados con exceso de velocidad”, detalló. Hidalgo y Hernández concuerdan en su percepción sobre los sitios de mayor accidentalidad, y que justamente se dan en los 11 puntos donde las largas rectas terminan “coronadas” por cerradas curvas que se vuelven un factor de pérdida de control del vehículo. “Por ejemplo, la curva que hay entre la estación Texaco y El Alto es súper cerrada. Eso tiene hasta unos hitos que son como prácticamente poner un letrero de ‘bájese del carro porque es una curva peligrosa’, pero eso no sirve de nada porque eso no va a hacer que un carro pase de forma inmediata de 70 kilómetros por hora a 30. La verdad creo que es una solución muy simplista para una curva muy cerrada”, explicó Hernández. Hidalgo también detalló que las rectas pueden ser riesgosas sobre todo en las que dan a intersecciones viales o accesos a unidades y negocios, pues allí entran y salen vehículos que generan peligro. Por irónico que parezca, si bien el trazado de Las Palmas resulta riesgoso para los expertos, también es una pista más que “ideal” para aquellos irresponsables que insisten en realizar sus peligrosas carreras en las noches de los jueves sobre el corredor. “Para el que dice que le gusta la adrenalina, Las Palmas es un tramo muy bueno porque es una ‘pista de obstáculos’ que te obliga a frenar de golpe luego de una recta en la que va a más de 100 kilómetros por hora”, detalló Hernández.

Peligro para las cuatro ruedas

Las Palmas también ofrecen un aspecto bastante peculiar toda vez que la mayoría de casos involucran automotores de cuatro ruedas, sobre todo vehículos como camionetas y autos de alta gama, situación que no ocurre de forma tan seguida en otros corredores de alta peligrosidad de la ciudad. De hecho, nuevamente citando las cifras de Envigado, de los 193 casos ocurridos en 2025, 55 fueron de volcamientos que dejaron 64 lesionados. Y si se comparan los 505 accidentes viales ocurridos entre 2023 y lo que va de 2025, este tipo de incidentes componen el 10% de todos los siniestros, aunque los casos con motociclistas también resaltan, pues se reportaron 118 casos de choques y caídas de tripulantes de motos que dejaron igual números de heridos y dos muertos. Y desde 2023 hasta hoy ocupan el 73% de los 717 afectados por los 505 incidentes viales. “El tema de los volcamientos se puede dar porque puede haber una mayor concentración de carros por los usos que tiene la vía ya que la mayoría van a fincas o se dirigen hacia el aeropuerto, entonces por simple exposición hay más volumen de carros. Pero creo que también la geometría de la vía influye. Una vía tan inclinada sobre todo en descenso presenta mayor inestabilidad para carros, y en cierta medida no afecta tanto a las motos”, detalló Hidalgo. Hernández, por su parte, analizó que el tema de la accidentalidad es heterogéneo y en él confluyen no solo el trazado de la vía sino también el exceso de velocidad, las malas condiciones mecánicas de los automotores y hasta los conductores ebrios. “Probablemente a raíz del recorrido y la dificultad del trazado, un motociclista puede ser más prudente manejando por allí que un conductor de vehículo, que se siente más seguro dentro de la carrocería”, explicó.

¿Soluciones impopulares?

La entrada en operación del Túnel de Oriente ha impactado en las cifras de flujos viales sobre Las Palmas, toda vez que por el imponente túnel se mueven 29.000 de los cerca de 45.000 automotores que diariamente pasan en promedios por Las Palmas. Su trazado moderno y seguro —como destaca Hernández—, propio de una verdadera vía primaria rural, ha permitido que allí se registren pocos siniestros graves. Sin embargo, mientras el túnel mejora sus indicadores, la preocupación por el aumento de la accidentalidad en la vía Las Palmas no deja de crecer. Según las cifras del Túnel de Oriente, mientras para 2025 iban 274 incidentes entre volcamientos y accidentes de moto (de los más graves por resaltar); en 2024 la cifra de estos mismos llegó a 289; y en 2023 fueron 272. Por su parte, Movilidad de Envigado comentó que en su corredor de Palmas se presentaron en 2024 145 incidentes de todo tipo; y en 2023, 139, un alza que no parece trascendental pero cabe recordar que cada dígito de más es una tragedia para una familia. A raíz de esto, nuevamente los expertos concluyen en que para reducir los accidentes en Las Palmas no solo hay que reducir la velocidad de circulación, ya que desde la geometría no se puede garantizar un flujo rápido, sino que se deben poner elementos que verdaderamente obliguen a reducir la velocidad. “A Las Palmas hay que darle un verdadero contexto de vía urbana más allá de una simple mención. Sí, habrá que poner elementos impopulares como las ‘fotomultas’, los semáforos o los reductores de velocidad con un diseño de curva parabólica y suave que obligue a reducir la velocidad sin causar daños a la suspensión a los vehículos. Incluso creo que habría que poner andenes”, añadió Hernández.Según Hidalgo, el límite de velocidad también ayuda. Para él, la diferencia entre 50 kilómetros y 60 son apenas 12 segundos por kilómetro recorrido, o sea no es algo gigantesco. En cambio, si se aumenta el límite, pues tal vez sí se puede llegar más rápido, pero se incrementa mucho el riesgo de accidentes graves, pues el riesgo vial no es una función lineal. En síntesis, subir la velocidad 10 kilómetros es 100 veces más riesgoso, detalló. “Este año en Bogotá se han puesto muchos reductores en vías arterias que tenían problemática de accidentes y eso ha reducido la siniestralidad dramáticamente. Han bajado a cero el número de fatalidades y en más de 60% de lesionados. Entonces estas medidas sí funcionan pese a quienes dicen que antes afectan la movilidad”, resaltó. La Concesión indicó que ha firmado convenios interinstitucionales con las autoridades de tránsito de Medellín, Envigado y Rionegro, lo que permitirá robustecer la capacidad operativa, fortalecer los controles y mejorar la atención de incidentes en el corredor. “Estas alianzas facilitarán la articulación para la gestión de la movilidad, el intercambio de información y el desarrollo de campañas conjuntas de prevención”, explicaron. De otro lado, la Alcaldía de Medellín comentó que en el corredor de Las Palmas no hay actualmente planeado instalar nuevas cámaras de fotodetección.