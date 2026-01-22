Chuwi, el fenómeno musical puertorriqueño que cautivó a Bad Bunny y abrirá sus conciertos en Medellín

Cuando los llamaron para grabar con Bad Bunny, los integrantes de Chuwi estaban trabajando. Lorén era mesera, sus hermanos Willy y Wester, ingenieros de software, y Adrian, el único del grupo que no es de la familia, lavaba platos en un restaurante mexicano. La música era un pasatiempo, pero el grupo, sin querer, se convirtió en un fenómeno en Puerto Rico.

En la música empezaron desde niños, primero tocando en la iglesia, luego produciendo en su casa, probando. En 2020 publicaron las primeras canciones bajo el nombre de Chuwi, que es realmente el nombre de su perro. En 2021, un amigo los invitó a presentarse en un evento, ellos no tenían planos de tocar, tampoco tenían percusionista, pero el amigo insistió, entonces Wester llamó a Adrián para que los acompañara. Después de esa noche no hubo vuelta atrás.

–Ese primer show fue bien raro, estábamos esperando que llegaran como 30 personas, o sean amigos y gente cercana, pero el show explotó, habían como 100 personas, la gente no cabía adentro y cuando empezamos a tocar todo el mundo se sabía las canciones.– Cuenta Wester.

–Yo recuerdo nuestras miradas. Lorén empezó el coro y paró, la gente se lo sabía completo, lo cantaron solos– dice Adrián.

–En perspectiva es todo muy loco, ahora estamos sentados aquí, en un hotel de Medellín.– detalle Lorén.

Lo sorprendente, más que su historia es su música. Chuwi es una mezcla de todo, los hermanos crecieron escuchando sobre todo salsa, pero también The Beatles, Michael Jackson, Juan Luis Guerra, Haciendo Punto En Otro Son y Nueva Trova Puertorriqueña y reguetón. Adrián, por su parte, creció escuchando lo que le gustaba a su hermana mayor, Bruno Mars, Lady Gaga, Selena Gómez, En la universidad se acercó a la música clásica, pero descubrió su afición por lo latino y la percusión. lo que hacen es una síntesis de todo eso. Adrián lo llama salsa alternativa, a todos les gusta ese nombre, Willy dice que Chuwi es un género en sí mismo.