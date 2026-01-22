x

Chuwi, el fenómeno musical puertorriqueño que cautivó a Bad Bunny y abrirá sus conciertos en Medellín

El grupo, que colaboró con el artista para su último álbum, es también el encargado de abrir los conciertos de la gira que llegará a Medellín este 23, 24 y 25 de enero. Esta es su historia.

    Chuwi ha publicado varios sencillos y dos EPs Pan (2022) y Tierra (2024). Este año esperan publicar su primer disco. FOTO: Cortesía
hace 2 horas
Cuando los llamaron para grabar con Bad Bunny, los integrantes de Chuwi estaban trabajando. Lorén era mesera, sus hermanos Willy y Wester, ingenieros de software, y Adrian, el único del grupo que no es de la familia, lavaba platos en un restaurante mexicano. La música era un pasatiempo, pero el grupo, sin querer, se convirtió en un fenómeno en Puerto Rico.

En la música empezaron desde niños, primero tocando en la iglesia, luego produciendo en su casa, probando. En 2020 publicaron las primeras canciones bajo el nombre de Chuwi, que es realmente el nombre de su perro. En 2021, un amigo los invitó a presentarse en un evento, ellos no tenían planos de tocar, tampoco tenían percusionista, pero el amigo insistió, entonces Wester llamó a Adrián para que los acompañara. Después de esa noche no hubo vuelta atrás.

–Ese primer show fue bien raro, estábamos esperando que llegaran como 30 personas, o sean amigos y gente cercana, pero el show explotó, habían como 100 personas, la gente no cabía adentro y cuando empezamos a tocar todo el mundo se sabía las canciones.– Cuenta Wester.

–Yo recuerdo nuestras miradas. Lorén empezó el coro y paró, la gente se lo sabía completo, lo cantaron solos– dice Adrián.

–En perspectiva es todo muy loco, ahora estamos sentados aquí, en un hotel de Medellín.– detalle Lorén.

Lo sorprendente, más que su historia es su música. Chuwi es una mezcla de todo, los hermanos crecieron escuchando sobre todo salsa, pero también The Beatles, Michael Jackson, Juan Luis Guerra, Haciendo Punto En Otro Son y Nueva Trova Puertorriqueña y reguetón. Adrián, por su parte, creció escuchando lo que le gustaba a su hermana mayor, Bruno Mars, Lady Gaga, Selena Gómez, En la universidad se acercó a la música clásica, pero descubrió su afición por lo latino y la percusión. lo que hacen es una síntesis de todo eso. Adrián lo llama salsa alternativa, a todos les gusta ese nombre, Willy dice que Chuwi es un género en sí mismo.

Chuwi, el fenómeno musical puertorriqueño que cautivó a Bad Bunny y abrirá sus conciertos en Medellín

–Todo empezó muy experimental, queríamos pasar el rato y hacer lo que nos saliera del forro, pero le fuimos dando dirección, se trata de jugar con la música con la que crecimos, la música del Caribe, pero hacerla de una forma que hable de las situaciones y las emociones de la generación de nosotros– anota Willy.

Eso fue lo que hicieron en Tikiri, la canción que terminó enamorando a Bad Bunny.

–Yo tenía la pista desde hace tiempo, pero cambió un montón según fuimos desarrollando la canción, ese fue uno de nuestros primeros intentos de hacer salsa. La temática vino después, con el coro que dice tikiri mariki de do pin güe, una ronda infantil que usan los niños para escoger, estamos hablando de la indecisión, que termina siendo un tema común en nuestra generación, porque tenemos tantos estímulos que se nos hace difícil tomar decisiones – dice Willy.

Parece sencillo, pero no lo es. La música de Chuwi no tiene un fin, su intención era pasar el rato, y eso determinó su principio fundamental: la libertad. Lo suyo es un juego. Todo cabe, todo es permitido, no hay límites ni géneros, pero si sensibilidad e inquietud por lo que pasa, por la vida. Su música responde a la angustia y la incertidumbre de su tiempo y lo hace con dicha, con diversión, es un conjuro.

-Cuando nosotros empezamos un productor me hizo un comentario, me dijo: ‘es que tú no entiendes, yo que soy productor conozco miles de músicos que están intentando crear este sonido y por primera vez lo escuché en ustedes’– cuenta Lorén.

A veces pasa así, que uno encuentra cuando no está buscando. Así mismo les pasó con Bad Bunny, él los encontró sin ellos buscarlo. Él mismo les contó la historia, les dijo que estaba pasando una temporada larga en Estados Unidos y sentía mucha nostalgia, extrañaba Puerto Rico, entonces armó una playlist de música de la isla y ahí entró el Tikiri y le gustó tanto que no paraba de escucharla, después escuchó Tierra y le encantó, entonces los buscó y terminaron colaborando, hicieron juntos WELTiTA, que hace parte del disco DeBÍ TiRAR MáS FOToS, y ahora son los teloneros de la gira.

Todo cambió para Chuwi, pero la música sigue siendo la misma.

