Video | Maluma regañó a una mujer porque llevó a su bebé a concierto en México: “Sea un poco más consciente”

Maluma interrumpió inesperadamente uno de sus shows en México para dirigirse directamente a una madre del público que llevaba en brazos a su bebé de un año.

El cantante paisa no dudó en expresar su molestia por la situación y llamarle la atención a la mujer sobre los riesgos que implican los altos niveles de sonido para el bebé en un espectáculo de este tipo.

“¿Usted cree que es buena idea traer a un bebé de un año a un concierto donde el sonido está durísimo? Ese bebé ni siquiera sabe qué está haciendo aquí. La próxima vez protéjale los oídos”, dijo el artista desde el escenario del Palacio de los Deportes en Ciudad de México este sábado.

Puede leer: Juan Luis Guerra y Juanes, los reyes indiscutibles del Superconcierto de Feria de las Flores 2025

El intérprete de Hawai también criticó que la madre sostuviera al niño “como si fuera un juguete”, insistiendo en que el pequeño “no quiere estar ahí” y que se trataba de “un acto de irresponsabilidad”.

El episodio quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales.