Venezuela y Costa de Marfil, coronadas como reinas continentales de Miss Universo 2025, ¿qué significa?

Tras la coronación de la mexicana Fátima Bosch como Miss Universo 2025 en Tailandia, la organización del certamen dio paso al anuncio de las nuevas reinas continentales, un reconocimiento que la organización de Miss Universo implementó desde el año pasado para destacar a candidatas sobresalientes en cada región del mundo.

“Esta es una decisión que hemos tomado con un comité especial de la organización de Miss Universo con el objetivo de que podamos tener una embajadora y que pueda representarnos en las diferentes regiones del mundo”, explicaron durante el evento que se realizó en la noche de este viernes 21 de noviembre en Bangkok, horas después de que la mexicana recibiera la corona universal.

En contexto: Casi la echan del concurso y resultó ganadora, de México es la nueva Miss Universo 2025

En esta edición, las bandas continentales quedaron en manos de Miss Malta (Julia Ann Cluett) por Europa, Miss Costa de Marfil (Olivia Yacé) por África y Oceanía, Miss Venezuela (Stephany Abasali) por América y Miss China (Zhao Na) por Asia.

Aunque no todas ingresaron al top 5, sí clasificaron al grupo de las 12 semifinalistas, del grupo inicial de treinta seleccionadas. Dentro de esa semifinal también figuraron Inna Moll (Chile), Vanessa Pulgarín (Colombia), Lina Luaces (Cuba), Ophély Mézino (Guadalupe), Zashely Alicea (Puerto Rico), Athisa Manalo (Filipinas) y Praveenar Singh (Tailandia).