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Rosalía suspendió concierto, preocupó a sus fans y luego reapareció desde la clínica

Rosalía encendió las alarmas entre sus seguidores luego de abandonar el escenario en Milán, Italia, en plena presentación. La artista explicó que sufría una fuerte intoxicación alimentaria y más tarde compartió una imagen desde una clínica para tranquilizar a sus fans.

  • Rosalía publicó una imagen desde una cama hospitalaria horas después de abandonar el escenario en Milán por una intoxicación alimentaria. FOTOS: Tomadas de redes sociales
    Rosalía publicó una imagen desde una cama hospitalaria horas después de abandonar el escenario en Milán por una intoxicación alimentaria. FOTOS: Tomadas de redes sociales
Agencia AFP
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 47 minutos
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La cantante española Rosalía se vio obligada a suspender su concierto en Milán, Italia, debido a una intoxicación alimentaria, según muestran imágenes grabadas por fans y publicadas en redes sociales.

La artista de 33 años, ganadora de un Grammy, estaba en pleno concierto el miércoles en el Unipol Forum de Milán cuando paró su espectáculo para decirle al público que no se sentía bien.

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Intenté sacar adelante este concierto. Desde el principio estoy enferma. Tengo una fuerte intoxicación alimentaria”, declaró en inglés la cantante catalana en los videos subidos por los aficionados.

“Intenté aguantar hasta el final, pero me siento extremadamente mal. Estoy vomitando ahí atrás. De verdad quiero ofrecer el mejor concierto, y estoy como por los suelos”, añadió.

Después de decir que intentaría continuar si su estado físico se lo permitía, la artista terminó enviando un beso al público y con una mano en el vientre abandonó el escenario.

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Horas más tarde, Rosalía reapareció en redes sociales para tranquilizar a sus seguidores. La cantante compartió una imagen desde una cama hospitalaria en la que se le ve sonriente y levantando el pulgar, acompañada de un mensaje en el que aseguró que ya se sentía mejor y agradeció el cariño del público en Milán.

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Rosalía publicó una imagen desde una cama hospitalaria después de suspender su concierto en Milán por una intoxicación alimentaria. FOTO: Tomada de redes sociales
Rosalía publicó una imagen desde una cama hospitalaria después de suspender su concierto en Milán por una intoxicación alimentaria. FOTO: Tomada de redes sociales

Rosalía, clamada por su versatilidad que trasciende géneros y fronteras, se encontraba en esa ciudad italiana como parte de una gira internacional que comenzó en Francia a principios de este mes y que concluirá en Puerto Rico en septiembre.

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