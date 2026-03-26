Rosalía suspendió concierto, preocupó a sus fans y luego reapareció desde la clínica

La cantante española Rosalía se vio obligada a suspender su concierto en Milán, Italia, debido a una intoxicación alimentaria, según muestran imágenes grabadas por fans y publicadas en redes sociales.

La artista de 33 años, ganadora de un Grammy, estaba en pleno concierto el miércoles en el Unipol Forum de Milán cuando paró su espectáculo para decirle al público que no se sentía bien.

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“Intenté sacar adelante este concierto. Desde el principio estoy enferma. Tengo una fuerte intoxicación alimentaria”, declaró en inglés la cantante catalana en los videos subidos por los aficionados.