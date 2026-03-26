A 20 años de su muerte, Rocío Dúrcal regresa al cine con Juan Gabriel en escena y un gran concierto remasterizado

El 25 de marzo de 2006 murió Rocío Dúrcal, una de las voces más conocidas en América Latina de la balada en español y que aún suena en las emisoras de “plancha” de todo el país. Para conmemorar los 20 años de su fallecimiento, acaba de salir una versión remasterizada para cines del mítico primer concierto que Durcal dio en el Auditorio Nacional de México en 1991. El show se llama Rocío Dúrcal: 20 Años Sin Ti y se podrá ver solo este viernes 27 de marzo en Cinepolis, en Envigado, a las 8:00 de la noche. “La proyección retrata su primer concierto en el Auditorio Nacional y contará con distribución en cines en México, Chile, Colombia, Panamá, Costa Rica, Salvador, Honduras, Guatemala, Perú y España”, cuenta la reseña.

Detalles del concierto remasterizado en 4K: invitados y repertorio

Este show fue grabado el 22 de noviembre de 1991 en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México y para traerlo a cine hicieron una remasterización en imagen 4K y sonido 5.1, “el concierto incluye algunos de sus mayores éxitos, como La Gata Bajo la Lluvia, Amor Eterno y Como Tu Mujer. Además de los grandes clásicos de la artista, el show cuenta con la participación especial de Juan Gabriel y Enrique Guzmán, que unieron sus voces a la artista española en una noche que quedó registrada para la historia”, dice la reseña.

Esta presentación en cine tuvo una premier el 24 de marzo en Cinépolis Miyana, en la Ciudad de México y proyecciones el miércoles 25 en Chile, Colombia, Panamá, Costa Rica, Salvador; Honduras, Guatemala, Perú y España. Ante la gran demanda decidieron abrir otra fecha más que será este viernes 27 de marzo. Le puede interesar: Manuel Medrano anuncia Superior Tour en Colombia: estas son las fechas de sus conciertos en Medellín y Bucaramanga “Este lanzamiento ocurre en un momento en el que queda claro que los años no pasan sobre el eterno legado de La Reina de las Rancheras y La Española más Mexicana, quien actualmente supera los 9.7 millones de oyentes mensuales en Spotify”, anotan desde Sony Music Vision, partner con Cinépolis +QUE CINE para esta proyección. Rocío Dúrcal grabó, a lo largo de su carrera, más de 20 discos y vendió más de 40 millones de copias, participó en más de 20 películas y fue reconocida con un Latin Grammy a la Excelencia Musical, además de múltiples nominaciones a los Grammy Anglo y al Latin Grammy. “Este lanzamiento es un homenaje a su legado y una oportunidad para que nuevas generaciones y seguidores históricos revivan su obra en la pantalla grande, con estándares tecnológicos actuales”, anotan desde Sony.

Hablan los hijos de Rocío Dúrcal

Al conmemorar este aniversario luctuoso varios medios españoles han hecho eco de las declaraciones de los hijos de Rocío y de cómo recuerdan, más que a la artista, a la madre. La revista Harpers Baazar retoma las palabras de su hijo Antonio Morales en redes sociales: “Hoy hace 20 años que te fuiste, y cada uno de ellos retumba en mi cabeza, sin poder escapar de una realidad abrumadora e injusta. Para muchos, eras la actriz, la cantante, la artista, la estrella, la ‘jefa’... Para otros, la amiga, la hermana, la tía, la abuela... Para mí, simplemente mamá. Te quiero mami”, escribió. Puede leer: Prográmese en Semana Santa: así será el Festival de Música Religiosa en Marinilla Para The Hollywood Reporter en Español, Carmen Morales y Shaila Dúrcal, también hijas de la artista, hablaron sobre el histórico concierto de su madre en el Auditorio Nacional, que se verá este viernes en cines. “La sentimos más cerca que nunca. En este concierto se le ve profundamente emocionada. Mira a su público con ojos llenos de emoción. Vamos a poder verla en su esencia más pura. Queremos que la gente disfrute y descubra quién era Rocío Dúrcal en el escenario”, dijo Shaila, quien años atrás también inició una carrera como cantante. Carmen Morales detalla que han pasado muchos años desde ese concierto. “Mamá cantó en el Auditorio Nacional, por primera vez, en el año 91. Se entremezclan nervios, una especie de tristeza y también alegría por estos 20 años que se cumplen de su partida”, le dijo a THR y añadió: “Tengan en cuenta que van a poder ver un concierto entero, así que será una forma más amplia de disfrutar su voz”.

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