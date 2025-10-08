De rojo silvestrista se vistió el Empire State en Nueva York con Silvestre Dangond

Tras su concierto en Medellín, Silvestre Dangond viajó a Nueva York para presenciar un homenaje al vallenato y a ese movimiento cultural que ha generado su música desde hace más de dos décadas: el silvestrismo.
El icónico Empire State Building iluminó su torre mundialmente famosa con un vibrante color rojo en honor al Silvestrismo y al vallenato que el tres veces ganador del Latin Grammy ha llevado a los escenarios del mundo.
“La iluminación se enmarca dentro de la conmemoración del Mes de la Herencia Hispana, celebrando el orgullo, la identidad y el legado de la comunidad latina en todo el mundo”, explicaron los organizadores y justo, hace varios días, Maluma también iluminó este espacio con la bandera colombiana.