Este es el proyecto de ley que busca que el Soat cubra la atención de animales atropellados en las vías

La iniciativa fue radicada en la Cámara de Representantes. Su objetivo es que el Soat cubra la atención veterinaria tras atropellamientos, reconociendo a los animales como víctimas viales.

    De ser aprobado este proyecto, el Soat cubriría gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios de los animales. FOTO Julio César Herrera.
    El representante a la Cámara por Antioquia, Juan Camilo Londoño Barrera, radicó ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley “Huellas Vivas”. FOTO CORTESÍA ALIANZA VERDE.
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 3 horas
bookmark

El proyecto de ley con el nombre de Ley Huellas Vivas plantea una modificación estructural al Código Nacional de Tránsito para reconocer a los animales domésticos, amansados y a la fauna silvestre vertebrada como víctimas de hechos de tránsito. Así, estos animales serían cobijados por el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat).

La iniciativa tramita en el Congreso de la República y busca garantizar su atención inmediata, oportuna y en condiciones dignas cuando resulten atropellados en las vías del país.

La propuesta parte de un cambio de enfoque en la política vial, al incorporar el bienestar animal como un componente de responsabilidad pública y privada en la movilidad.

Soat para mascotas, ¿qué cambia?

Uno de los ejes centrales del proyecto es la articulación del Soat con la legislación vigente que reconoce a los animales como “seres sintientes”. De ser aprobado, el seguro cubriría gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios derivados de accidentes de tránsito que involucren animales.

El representante a la Cámara por Antioquia, Juan Camilo Londoño Barrera, radicó ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley “Huellas Vivas”. FOTO CORTESÍA ALIANZA VERDE.

Con ello, el Soat incorporaría un enfoque de responsabilidad vial, solidaridad social y respeto por la vida, fortaleciendo la respuesta institucional ante estos hechos y evitando la desprotección de animales atropellados en carreteras y zonas urbanas.

Según el documento del proyecto la Ley Huellas Vivas responde a una realidad poco visibilizada: miles de animales mueren cada año en las vías colombianas sin que exista un mecanismo efectivo de atención o auxilio.

Entérese: Estas son las motos que pagan menos valor del Soat en 2026 en Colombia

En la práctica, la carga económica de rescates y tratamientos recae hoy sobre ciudadanos, rescatistas independientes o fundaciones de protección animal, lo que limita la capacidad de respuesta frente a este tipo de emergencias.

El proyecto busca corregir ese vacío normativo y aliviar la presión financiera que hoy enfrentan quienes asumen estas situaciones por iniciativa propia.

¿Qué apoyo tiene en el Congreso el Soat para animales?

La iniciativa cuenta con respaldo multipartidista. El proyecto es liderado por el representante Camilo Londoño, quien ha impulsado una agenda legislativa con enfoque social, ambiental y de bienestar animal.

El proyecto inició su trámite legislativo en la Cámara de Representantes el 27 de enero de 2026, abriendo un debate nacional sobre el papel del Estado, de los conductores y de la sociedad frente a los animales que comparten las vías del país.

El desarrollo de esta discusión marcará el alcance de una eventual reforma que podría cambiar la forma en que Colombia responde a los accidentes de tránsito que involucran animales.

Le puede gustar: Petro propone convertir el Soat en impuesto y cobrarlo según el tipo de vehículo: así funcionaría

