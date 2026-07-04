Taylor Swift y Travis Kelce ya están casados: la boda de las superestrellas reunió a figuras de Hollywood y la NFL

Taylor Swift y Travis Kelce contrajeron matrimonio este viernes en el Madison Square Garden de Nueva York, en una ceremonia a la que asistieron cerca de mil invitados y cuya realización fue confirmada por la representante de la cantante, Tree Paine, a The New York Times y otros medios estadounidenses.
El enlace, celebrado en uno de los recintos más conocidos de la ciudad, fue oficiado por el actor Adam Sandler y se desarrolló en medio de un amplio dispositivo de seguridad, coincidiendo con las celebraciones del 4 de julio y el 250 aniversario de Estados Unidos.