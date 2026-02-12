Como agua para chocolate regresa: la actriz Irene Azuela revela lo que traerá la segunda temporada

Si no ha visto Como agua para chocolate, le sugiero que la vea cuando ya haya comido. La manera en que muestran las delicias de la comida mexicana mueve cualquier estómago, pero además las emociones, la pasión y el realismo mágico revuelven las entrañas.
La serie está basada en el famoso libro del mismo nombre de Laura Esquivel, pero su plus ha sido la gran producción que la acompaña, una fotografía impecable, actuaciones de primer nivel y una historia muy bien contada episodio por episodio que profundiza en los dilemas del amor prohibido, las heridas del pasado y la búsqueda del deseo y la libertad. Fueron 6 capítulos en su primera entrega y 6 más tendrá esta segunda. Fue el contenido latinoamericano más visto en HBO Max el año pasado.
