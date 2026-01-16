Esta es la primera imagen de Sophie Turner como Lara Croft en la nueva serie de Tomb Raider

Prime Video dio a conocer las primeras imágenes de Tomb Raider, la nueva serie basada en el exitoso videojuego lanzado en 1996. La protagonista de esta producción, que ya se encuentra en desarrollo, será Sophie Turner, la actriz británica reconocida por su papel de Sansa Stark en Juego de Tronos.

En las fotografías compartidas por Prime Video se puede ver a la próxima Lara Croft con el vestuario completo, igual al del personaje de los videojuegos. Esta adaptación fue confirmada en mayo de 2024 y en noviembre de ese año se anunció que sería Turner quien protagonizaría la serie.

Las nuevas imágenes fueron la forma de anunciar el inicio de la producción de Tomb Raider. Y aunque todavía no se ha revelado la fecha de estreno de la serie, desde ya insiders especulan que podría llegar a finales de 2026 o en algún momento de 2027.

Por ahora, lo que sí se conoce es que Turner encabezará el elenco y que Sigourney Weaver, Jason Isaacs, Martin Bobb-Semple, Jack Bannon, John Heffernan y Bill Paterson también harán parte de él, aunque aún no se han anunciado cuáles serán sus personajes. En cuanto a los roles creativos, será Phoebe Waller-Bridge, la escritora de las galardonadas series Fleabag y Killing Eve, quien se desempeñe como creadora, guionista, productora ejecutiva y co-showrunner de la nueva serie.