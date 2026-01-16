x

Esta es la primera imagen de Sophie Turner como Lara Croft en la nueva serie de Tomb Raider

La actriz britanica, reconocida por interpretar a Sansa Stark en Juego de Tronos, será la protagonista de la nueva serie de Prime Video basada en el exitoso videojuego de 1996.

  • Así luce Sophie Turner como Lara Croft. FOTO: Prime Video
    Así luce Sophie Turner como Lara Croft. FOTO: Prime Video
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Prime Video dio a conocer las primeras imágenes de Tomb Raider, la nueva serie basada en el exitoso videojuego lanzado en 1996. La protagonista de esta producción, que ya se encuentra en desarrollo, será Sophie Turner, la actriz británica reconocida por su papel de Sansa Stark en Juego de Tronos.

Le puede interesar: La tercera temporada de Euphoria ya tiene nuevo tráiler y fecha de estreno

En las fotografías compartidas por Prime Video se puede ver a la próxima Lara Croft con el vestuario completo, igual al del personaje de los videojuegos. Esta adaptación fue confirmada en mayo de 2024 y en noviembre de ese año se anunció que sería Turner quien protagonizaría la serie.

Las nuevas imágenes fueron la forma de anunciar el inicio de la producción de Tomb Raider. Y aunque todavía no se ha revelado la fecha de estreno de la serie, desde ya insiders especulan que podría llegar a finales de 2026 o en algún momento de 2027.

Por ahora, lo que sí se conoce es que Turner encabezará el elenco y que Sigourney Weaver, Jason Isaacs, Martin Bobb-Semple, Jack Bannon, John Heffernan y Bill Paterson también harán parte de él, aunque aún no se han anunciado cuáles serán sus personajes. En cuanto a los roles creativos, será Phoebe Waller-Bridge, la escritora de las galardonadas series Fleabag y Killing Eve, quien se desempeñe como creadora, guionista, productora ejecutiva y co-showrunner de la nueva serie.

Por su parte, Jonathan van Tulleken –quien ha estado a la cabeza de algunos episodios de series como Shōgun, Dope Thief y Top Boy– será el director y productor ejecutivo.

El inicio de grabaciones de Tomb Raider coincide con el aniversario número 30 del videojuego, desarrollado por Core Design y distribuido por Eidos Interactive por primera vez en 1996. Actualmente hay más de 15 juegos de esta franquicia, siendo los más conocidos los de la trilogía original y los de la trilogía del reboot.

La protagonista de ese universo creativo es Lara Croft, la arqueóloga británica que viaja por el mundo en búsqueda de tesoros antiguos. Su éxito ha sido tan grande que en 2006 fue reconocida por los Guinness Récords como la “heroína humana más exitosa de los videojuegos”.

Esta no es la primera vez que su historia llega a otros formatos. En 2001 se estrenó Lara Croft: Tomb Raider, la primera adaptación del videojuego al cine, protagonizada por Angelina Jolie, y dos años después salió la secuela Lara Croft: Tomb Raider – The Cradle of Life.

Más recientemente, en 2018, se estrenó una nueva versión llamada Tomb Raider: las aventuras de Lara Croft, en la que la protagonista fue la actriz sueca Alicia Vikander. En diciembre de 2025 salió la segunda temporada de Tomb Raider: La leyenda de Lara Croft, la serie animada de Netflix.

