Video | “Desde que Epstein ya no está, necesita una nueva isla para pasar el rato”: el comentario de Trevor Noah sobre Trump en los Grammy

Billie Eilish acababa de recibir el Grammy a la Canción del Año por su tema Wildflower en la edición 68 de los premios de la Academia de la Grabación y, tras su discurso como ganadora, las cámaras volvieron al presentador de la ceremonia, el comediante sudafricano Trevor Noah. “Es un Grammy que todo artista quiere (...) casi tanto como Trump quiere Groenlandia”, bromeó el host de una noche marcada por la crítica política al presidente estadounidense y a la agencia ICE por el recrudecimiento de las redadas contra los migrantes.

Pero, tras la referencia a las amenazas del presidente de apoderarse del territorio autónomo de Dinamarca en el Ártico, vino tal vez la sátira más ácida contra el mandatario en toda la gala. Lea aquí: ¿Debimos tirar más fotos en sus conciertos?: Bad Bunny habló de su retiro en un programa estadounidense Y es que Noah dijo que la obsesión de Trump con Groenlandia “tiene sentido porque, desde que Epstein ya no está, necesita una nueva isla para pasar el rato con Bill Clinton. Tenía que decirlo, es mi último año”.

La crítica no pasó desapercibida en el teatro y fue aplaudida por los artistas congregados allí, pero tampoco pasó inadvertida para Donald Trump, quien amenazó con emprender acciones legales contra el presentador por el comentario sobre su relación con el fallecido depredador sexual Jeffrey Epstein. Noah, quien anunció que este era su último año como anfitrión de los Grammy tras seis ediciones consecutivas, se había mostrado discreto con los comentarios políticos en años anteriores e incluso en esta misma gala, en la que decenas de artistas llevaron pines con la frase “ICE out” (fuera ICE, por su traducción al español), una de las más repetidas en la noche. Pero esta vez Noah se salió del libreto discreto y desató la ira del mandatario, quien recurrió a su plataforma Truth Social para criticar a los Grammy y defenderse ante los señalamientos del presentador y comediante.