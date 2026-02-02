Video | “Desde que Epstein ya no está, necesita una nueva isla para pasar el rato”: el comentario de Trevor Noah sobre Trump en los Grammy

Billie Eilish acababa de recibir el Grammy a la Canción del Año por su tema Wildflower en la edición 68 de los premios de la Academia de la Grabación y, tras su discurso como ganadora, las cámaras volvieron al presentador de la ceremonia, el comediante sudafricano Trevor Noah.
“Es un Grammy que todo artista quiere (...) casi tanto como Trump quiere Groenlandia”, bromeó el host de una noche marcada por la crítica política al presidente estadounidense y a la agencia ICE por el recrudecimiento de las redadas contra los migrantes.