En Aragón, en España, quieren recibir más visitas de los turistas paisas

El año pasado 5,8 millones de colombianos viajaron al exterior, un aumento del 4,3% según confirmó la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, Anato. Y justamente fueron Estados Unidos y España los principales países receptores de viajeros colombianos.
La mayoría de turistas colombianos que visitan el país ibérico se concentran en conocer Madrid, Barcelona y las ciudades de Andalucia (Sevilla, Córdoba, Málaga, etcétera). Y aunque hay un pequeño porcentaje que visita la comunidad autónoma de Aragón y sus tres provincias: Zaragoza, Huesca y Teruel, desde allí quieren que los visiten más ya que son un destino que lo tiene de todo: paisajes, nieve, historia, pueblos, naturaleza y abundante gastronomía.
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Juan Ignacio Rodríguez Ruiz, jefe de servicio de promoción del gobierno de Aragón, le explicó a EL COLOMBIANO que el turista nacional –y el paisa, por eso vinieron a Medellín– es muy importante para Aragón no solo por los lazos culturales y lingüísticos que nos unen sino también por la conectividad. “La conectividad directa de España con Colombia tiene muchísima oferta de vuelos, lo que nos hace un destino muy accesible. Somos un complemento perfecto entre Madrid y Barcelona, entre Bilbao y Valencia, como un lugar que no te puedes perder cuando visitas España con nuestra ubicación estratégica, y sobre todo con todo lo que tenemos para ofrecerle al turista colombiano con esa diversidad de productos de cultura, gastronomía, naturaleza, aventura, nieve y todo en un territorio además muy pequeño”.
Aragón es un territorio fronterizo con Francia y estos son los mayores atractivos de sus tres provincias principales: Zaragoza, Huesca y Teruel.