En Aragón, en España, quieren recibir más visitas de los turistas paisas

El año pasado 5,8 millones de colombianos viajaron al exterior, un aumento del 4,3% según confirmó la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, Anato. Y justamente fueron Estados Unidos y España los principales países receptores de viajeros colombianos. La mayoría de turistas colombianos que visitan el país ibérico se concentran en conocer Madrid, Barcelona y las ciudades de Andalucia (Sevilla, Córdoba, Málaga, etcétera). Y aunque hay un pequeño porcentaje que visita la comunidad autónoma de Aragón y sus tres provincias: Zaragoza, Huesca y Teruel, desde allí quieren que los visiten más ya que son un destino que lo tiene de todo: paisajes, nieve, historia, pueblos, naturaleza y abundante gastronomía. Le puede interesar: Mallorca, la isla de la calma en el Mediterráneo: conozca cinco lugares para visitar Juan Ignacio Rodríguez Ruiz, jefe de servicio de promoción del gobierno de Aragón, le explicó a EL COLOMBIANO que el turista nacional –y el paisa, por eso vinieron a Medellín– es muy importante para Aragón no solo por los lazos culturales y lingüísticos que nos unen sino también por la conectividad. “La conectividad directa de España con Colombia tiene muchísima oferta de vuelos, lo que nos hace un destino muy accesible. Somos un complemento perfecto entre Madrid y Barcelona, entre Bilbao y Valencia, como un lugar que no te puedes perder cuando visitas España con nuestra ubicación estratégica, y sobre todo con todo lo que tenemos para ofrecerle al turista colombiano con esa diversidad de productos de cultura, gastronomía, naturaleza, aventura, nieve y todo en un territorio además muy pequeño”. Aragón es un territorio fronterizo con Francia y estos son los mayores atractivos de sus tres provincias principales: Zaragoza, Huesca y Teruel.

Zaragoza, la capital

Panorámica de Zaragoza. FOTO Cortesía

A esta ciudad -o a cualquiera de Aragón- se llega fácilmente desde Madrid o Barcelona por tren de alta velocidad que, según explica Rodríguez, lo lleva en una hora y media. Zaragoza está llena de contrastes porque tiene terreno que pierde altura, el clima camba y se debate “entre la sequedad de la estepa y el frescor de la ribera del Ebro”, cuenan desde su guía. “Se pueden visitar el Parque natural del Moncayo, el Mar de Aragón -uno de los paraísos europeos para la pesca y los deportes acuáticos-. También puede visitar su famosa catedral basílica de Nuestra Señora del Pilar y el parque de atracciones de Zaragoza, con más de 60.000 metros cuadrados. En el centro de la ciudad se pueden ver los salones del palacio árabe de la Aljafería que sobrevivieron el paso del tiempo”.

Huesca, camino a los Pirineos

Paisajes que trae Huesca. FOTO Cortesía

Esta es una de las paradas necesarias en Aragón y que va de paso a los Pirineos. Huesca tiene mucha historia, sus cimientos datan de hace 6.000 años y fue recinto visigodo, romano y árabe. Una de sus principales atracciones es el Castillo de Loarre, una gran joya romántica aragonesa. “Es el castillo románico mejor conservado de Europa y que ha sido escenario de varias películas”. En Huesca también se pueden hacer rutas de vino y de senderismo (o a caballo) o también viajar en catamarán para descubrir el Montsec de Aragón.

Teruel y sus paisajes

Este es el Observatorio Astrofísico de Javalambre (OAJ) es una instalación científico-técnica singular ubicada en la Sierra de Javalambre, Teruel. FOTO Cortesía

La llaman la ciudad de los amantes, del mudéjar y del jamón. De allí nace el famoso jamón de Teruel, jamón serrano de cerdo blanco de alta calidad con Denominación de Origen Protegida. Se destaca además la sierra del Albarracín y los montes universales. Puede llegar también a Albarracín, un pueblo, considerado de los más bonitos de España. Un recorrido por Teruel le mostrará decenas de paisajes protegidos y monumentos naturales. En Teruel y Huesca también hay varios observatorios astronómicos. Rodríguez concluye que hay tanto que conocer en Aragón que si va una vez, seguro volverá, “hay muchos lugares en los que encontrará calma en bellos entornos rurales”, concluyó.

En aragón también hay nieve

Astún, una estación de esquí en el Pirineo de Huesca. FOTO Cortesía