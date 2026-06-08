José Manuel Restrepo, la carta de De la Espriella para conquistar al centro

El exministro ideó la estrategia “Arca de Noé”, una hoja de ruta de tres frentes —reestructurar el Estado, priorizar energía, salud y fiscalidad, y tener decretos listos para firmar— con la que dice que enfrentarían las crisis desde el 7 de agosto. Hay quienes dicen que el trabajo de un vicepresidente es sentarse a esperar a que el presidente falte. En el caso de José Manuel Restrepo, se nota desde la campaña que no será así, en caso de que Abelardo De la Espriella gane las elecciones el próximo 21 de junio. Restrepo complementa a la figura del abogado; mientras De la Espriella no tiene experiencia en lo público, él fue ministro de Comercio y de Hacienda durante el gobierno Duque. Lea también: Abelardo: la persona detrás del litigante que conoce el país Además, Restrepo tiene trayectoria en la academia, en la que se destaca su más reciente trabajo como rector de la Universidad EIA, con sede en Envigado. Maneja un tono pausado y conciliador. Tras la primera vuelta, se ha vuelto común escuchar a votantes que, en esa dinámica de votar contra Iván Cepeda, dicen que “votan por José Manuel Restrepo”. El propio De la Espriella es consciente de eso y no le ha molestado. “Yo soy un tipo práctico; si no les gusto yo, voten por José Manuel”, dijo el abogado en entrevista con Semana.

Estrategia para tender puentes

Por eso no es sorprendente que, la semana pasada, Restrepo haya sido aún más visible que en el resto de la campaña, en medio de una estrategia para atraer a esos votantes de centro que no votaron por De la Espriella en primera vuelta. De hecho, fuentes de la campaña contaron a EL COLOMBIANO que su figura y su aparición en espacios públicos y mediáticos serán fundamentales para buscar el triunfo en segunda vuelta. Esta estrategia también incluye tender puentes con líderes de centro, sobre todo aquellos de segundo nivel, ya que es difícil un apoyo explícito de figuras como Sergio Fajardo o Juan Daniel Oviedo. Es decir, no necesariamente líderes reconocidos, pero que en últimas mueven apoyos. No se pierda: “Descartamos el fraude, tanto en el preconteo como en el escrutinio”: jefe de MOE UE Y, como Restrepo es crucial para lograr esos acercamientos, desde el día siguiente de la primera vuelta se reunió con líderes de la sociedad civil y estuvo en universidades y otros espacios ciudadanos. Esa estrategia estará potenciada esta semana, según confirmaron a este diario fuentes allegadas al exministro. Fajardo y Claudia López han dicho que sus votos no son endosables, pero Restrepo podría acercarse simbólicamente a sus votantes. Con De la Espriella es difícil, ya que Fajardo no lo baja de “atarbán” y López de “defensor de la mafia”. Sin embargo, donde De la Espriella y Restrepo ya han aterrizado los apoyos de moderados como David Luna, Enrique Peñalosa, Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Pinzón y la exfórmula vicepresidencial de Claudia López, Leonardo Huerta. Este dijo que el respeto por Restrepo fue clave en su decisión, ya que dijo no conocer a De la Espriella en persona. Por su parte, el abogado y candidato ha hecho pocas referencias al centro político. No obstante, se ha rodeado de figuras moderadas que van más allá de Fajardo o López. Entre ellos está el exsenador liberal Mauricio Gómez Amín, quien lidera las relaciones políticas de la campaña y ha sido crucial para tender puentes con sectores tradicionales, sobre todo en la región Caribe. También está el exsenador de Cambio Radical, Rodrigo Lara Restrepo, quien ha tenido un peso importante en Bogotá, donde fue candidato a la alcaldía. También le puede interesar: Abelardo de la Espriella plantea evaluar la salida de Colombia de la ONU y la OEA si llega a la Presidencia

El “arca de Noé”

Más allá de los discursos con espectáculo de De la Espriella, Restrepo se ha enfocado en transmitir cómo enfrentarían las diferentes crisis que recibirían el 7 de agosto; en otras palabras, cómo arrancaría su gobierno. La semana pasada explicó, en entrevista con Blu Radio, su plan “Arca de Noé” y cómo materializarían propuestas difíciles como la reducción del tamaño del Estado en un 40 %. El nombre del proyecto viene de cómo el personaje bíblico Noé preparó el arca para enfrentar el diluvio que venía. “El arca de Noé se hizo antes de que llegara la inundación. Nosotros ya arrancamos a hacer nuestra arca de Noé”, dijo Restrepo. Saben que recibirían varias crisis. Esa arca tendría tres “compartimentos” claves: una reestructuración organizacional del Estado, un plan de acción con prioridades en energía, salud y fiscalidad y una matriz de decretos y leyes listos para firmar. En sus puntos más importantes está la prevención de un racionamiento eléctrico “el gobierno Petro deja el apagón (...) nuestra tarea será evitarlo al máximo”. Para eso, el plan propone “licencias ambientales exprés”, una ventanilla única de proyectos.

El medio ambiente como eje

El tema del medio ambiente también haría parte de la estrategia para conquistar a ese electorado al que no se le habló en primera vuelta. Desde la campaña de Cepeda se ha insistido en que una victoria de De la Espriella y Restrepo sería una amenaza contra los ecosistemas, sobre todo por su idea de reactivar el fracking. El exrector de la EIA ha buscado explicar cómo un eventual gobierno del abogado balancearía explotación del ambiente con sostenibilidad. Para eso llevó al equipo a Sandra Bessudo, quien fue Consejera Presidencial para la Gestión Ambiental de Juan Manuel Santos, hasta 2012. Y ha liderado la Fundación Malpelo, cuyo objetivo es la conservación y el conocimiento de los ecosistemas marinos. Bessudo estuvo con Restrepo este fin de semana en el páramo de Chingaza, desde donde explicó que no haría fracking desde ese tipo de ecosistemas; se haría con “un distanciamiento suficiente” de “páramos, acuíferos, selvas, bosques y ecosistemas estratégicos”. A su vez, estuvieron en el Pacífico, región fuerte para Cepeda, desde donde reafirmó un “compromiso claro: proteger el agua, la biodiversidad y trabajar de la mano de las comunidades”. Entérese: Registraduría ya tiene la plata para segunda vuelta, ¿cuáles son los retos logísticos?

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