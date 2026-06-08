José Manuel Restrepo, la carta de De la Espriella para conquistar al centro

El exministro ideó la estrategia “Arca de Noé”, una hoja de ruta de tres frentes —reestructurar el Estado, priorizar energía, salud y fiscalidad, y tener decretos listos para firmar— con la que dice que enfrentarían las crisis desde el 7 de agosto.
Hay quienes dicen que el trabajo de un vicepresidente es sentarse a esperar a que el presidente falte. En el caso de José Manuel Restrepo, se nota desde la campaña que no será así, en caso de que Abelardo De la Espriella gane las elecciones el próximo 21 de junio.
Restrepo complementa a la figura del abogado; mientras De la Espriella no tiene experiencia en lo público, él fue ministro de Comercio y de Hacienda durante el gobierno Duque.
Lea también: Abelardo: la persona detrás del litigante que conoce el país
Además, Restrepo tiene trayectoria en la academia, en la que se destaca su más reciente trabajo como rector de la Universidad EIA, con sede en Envigado. Maneja un tono pausado y conciliador.
Tras la primera vuelta, se ha vuelto común escuchar a votantes que, en esa dinámica de votar contra Iván Cepeda, dicen que “votan por José Manuel Restrepo”. El propio De la Espriella es consciente de eso y no le ha molestado. “Yo soy un tipo práctico; si no les gusto yo, voten por José Manuel”, dijo el abogado en entrevista con Semana.