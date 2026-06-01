Anla dio luz verde a cinco proyectos de regasificación de TGI, Drummond y Ecopetrol en el Caribe

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) informó que ya son cinco los proyectos de regasificación autorizados en el Caribe colombiano, tras aprobar la incorporación de una nueva iniciativa para el campo Chuchupa–Ballena, en La Guajira, liderado por la Transportadora de Gas Internacional (TGI), filial del Grupo Energía Bogotá. La decisión se produce en momentos en que el país busca fortalecer el abastecimiento de gas natural y diversificar sus fuentes de suministro, objetivos para los cuales la infraestructura de importación de este combustible resulta estratégica. Puede leer: Gobierno da luz verde a Ballenas, el megaproyecto de regasificación de TGI en La Guajira La entidad explicó que estos proyectos permitirán ampliar la capacidad de importación de Gas Natural Licuado (GNL), aumentar la oferta disponible para el mercado nacional y generar mayores condiciones de competencia en el sector energético. La más reciente aprobación se realizó mediante la figura de cambio menor, un mecanismo que permite incorporar nuevas actividades dentro de proyectos ya licenciados, siempre que los impactos ambientales y las medidas de manejo estén contemplados en los instrumentos ambientales vigentes.

Según la Anla, la expansión de la infraestructura de regasificación permitirá incrementar la capacidad de importación y suministro de gas natural en Colombia. Foto: Colprensa

Los cinco proyectos de regasificación aprobados en el Caribe colombiano

Con esta aprobación, la Anla completa cinco proyectos de regasificación con aval ambiental en la región Caribe. Entre ellos se encuentran iniciativas lideradas por TGI en Chuchupa–Ballena (La Guajira), Ecopetrol en Coveñas (Sucre) y Drummond Energy en Ciénaga (Magdalena), además de otros desarrollos estratégicos en Bolívar y Córdoba. Entérese: Superservicios acuerda devolver $8.700 millones a usuarios de gas natural en Antioquia y otros 10 departamentos Los proyectos autorizados son: Terminal Marítimo y Petrolero de Coveñas Puerto Carbonífero en la Ensenada de Alcatraz, en Ciénaga (Magdalena), operado por Puerto Drummond Construcción y operación del Terminal del Servicio Público Multipropósito de la Sociedad Portuaria Puerto Bahía S.A. Campos de producción de gas Chuchupa, Ballena y Riohacha, dentro del Área de Asociación Guajira A Terminal de importación, regasificación y potencial exportación de Gas Natural Licuado de Puerto El Cayao Estos proyectos están ubicados en los departamentos de Córdoba, Bolívar, Magdalena y La Guajira, y contemplan conexiones con el Sistema Nacional de Transporte de Hidrocarburos, lo que permitirá fortalecer la cobertura y disponibilidad de gas natural en distintas regiones del país. Lea también: Colombia asegura más gas importado para 2027: Ecopetrol y Frontera reciben luz verde para regasificadora en Cartagena

Tres proyectos adicionales siguen en evaluación ambiental

Además de los cinco proyectos ya autorizados, la Anla mantiene en evaluación tres iniciativas adicionales que podrían ampliar aún más la infraestructura de importación y suministro de gas natural. Entre ellas se encuentran la ampliación de la capacidad de regasificación del Puerto El Cayao; el trámite de licencia ambiental para la construcción y operación del Terminal de Importación de Gas Natural Licuado Ciénaga LNG y la incorporación de un proyecto de regasificación dentro del Terminal Portuaria Río Córdoba. La aprobación de estas iniciativas dependerá del análisis técnico y ambiental que adelanta actualmente la autoridad.

¿Qué es la regasificación y por qué es importante para Colombia?

La regasificación es el proceso mediante el cual el gas natural que se almacena y transporta a temperaturas extremadamente bajas para reducir su volumen, vuelve a convertirse en gas para ser inyectado al sistema nacional de transporte. Más noticias: La subasta de energía que desató la furia de Petro: térmicas, gas importado y sospechas de “traición” en el Caribe Este procedimiento se realiza mediante unidades flotantes especializadas conocidas como FSRU (Floating Storage and Regasification Units), que permiten recibir cargamentos de GNL importado y transformarlos nuevamente en gas utilizable para hogares, industrias y generadores de energía. Dependiendo de la tecnología utilizada, los sistemas de regasificación pueden operar bajo dos modalidades. Los sistemas abiertos utilizan agua de mar como fuente de calor para el proceso, lo que implica actividades de captación y descarga controlada al medio marino. Los sistemas cerrados, por su parte, emplean fluidos que circulan internamente y no requieren vertimientos al entorno.

¿Qué permisos necesitan los proyectos de importación de gas natural en Colombia?

Para desarrollar actividades de importación de gas natural, los proyectos deben obtener permisos y autorizaciones de diferentes entidades competentes, entre ellas la Dirección General Marítima (DIMAR), las Corporaciones Autónomas Regionales y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Le interesa: Gas importado golpeará el bolsillo: precio del GNL subirá 32% en junio En este proceso, la función de la Anla consiste en evaluar los posibles impactos ambientales asociados a las operaciones de regasificación, especialmente sobre ecosistemas marinos, actividades de pesca artesanal, fauna silvestre y comunidades costeras, tanto étnicas como no étnicas.

Más oferta de gas y mayor competencia en el mercado energético