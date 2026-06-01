Anla dio luz verde a cinco proyectos de regasificación de TGI, Drummond y Ecopetrol en el Caribe

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) informó que ya son cinco los proyectos de regasificación autorizados en el Caribe colombiano, tras aprobar la incorporación de una nueva iniciativa para el campo Chuchupa–Ballena, en La Guajira, liderado por la Transportadora de Gas Internacional (TGI), filial del Grupo Energía Bogotá.
La decisión se produce en momentos en que el país busca fortalecer el abastecimiento de gas natural y diversificar sus fuentes de suministro, objetivos para los cuales la infraestructura de importación de este combustible resulta estratégica.
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La entidad explicó que estos proyectos permitirán ampliar la capacidad de importación de Gas Natural Licuado (GNL), aumentar la oferta disponible para el mercado nacional y generar mayores condiciones de competencia en el sector energético.
La más reciente aprobación se realizó mediante la figura de cambio menor, un mecanismo que permite incorporar nuevas actividades dentro de proyectos ya licenciados, siempre que los impactos ambientales y las medidas de manejo estén contemplados en los instrumentos ambientales vigentes.