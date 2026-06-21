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Elecciones transcurren con normalidad en 31 capitales; Mitú es la única con novedades

Al menos 31 de las 32 ciudades capitales de Colombia reportan normalidad para la segunda vuelta presidencial, informó Asocapitales este domingo antes de la apertura de urnas sin alteraciones relevantes.

  • Asocapitales recordó que más de 18 millones de ciudadanos están habilitados para votar en las capitales del país. FOTO: Colprensa.
    Asocapitales recordó que más de 18 millones de ciudadanos están habilitados para votar en las capitales del país. FOTO: Colprensa.
Colprensa
hace 3 horas
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Al menos 31 de las 32 ciudades capitales de Colombia reportan condiciones de normalidad para la segunda vuelta presidencial que inicia este domingo, informó este domingo la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) a pocos minutos de la apertura de las urnas.

La única excepción es Mitú, donde persisten afectaciones por una falla en la línea de interconexión eléctrica causada por fuertes lluvias, vientos y descargas atmosféricas en las últimas horas.

La falla afectó la infraestructura asociada a la línea de transmisión de 34,5 kilovatios, aunque el servicio ha sido restablecido mediante generación alterna para permitir la operación de los principales circuitos de la ciudad mientras continúan los trabajos de diagnóstico y reparación.

Puede leer: En vivo | Se abren las urnas para la segunda vuelta presidencial: consulte horarios y puntos de votación

“Las ciudades capitales están preparadas para acompañar una jornada democrática en paz. Nuestro llamado a los ciudadanos es a participar con tranquilidad, confianza y respeto por las instituciones. La democracia se fortalece cuando los ciudadanos votan libremente y cuando las diferencias se tramitan a través de los mecanismos establecidos por la Constitución y la ley”, señaló Andrés Santamaría, director ejecutivo de Asocapitales.

La Asociación recordó que más de 18 millones de ciudadanos están habilitados para votar en las capitales del país.

Desde la entidad se mantiene coordinación permanente con administraciones locales, organismos electorales, autoridades de seguridad y prestadores de servicios públicos para monitorear cualquier situación que pueda afectar la jornada.

Asocapitales hizo un llamado a consultar exclusivamente información de fuentes oficiales, verificar contenidos antes de compartirlos y evitar la difusión de información no confirmada, reafirmando su compromiso con la defensa de la democracia y el fortalecimiento de la confianza en las instituciones.

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