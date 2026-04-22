Colombia bajó 13 puestos en índice de democracia: la peor calificación en 20 años; ¿qué responsabilidad tiene Petro?

Colombia es cada vez menos democrática con Gustavo Petro en el poder. Así lo revela el más reciente informe del Índice de Democracia elaborado por la Economist Intelligence Unit (EIU) —una división de la revista británica The Economist—. En el informe, que se publica cada año, se clasifica a los países en cuatro índices: democracias plenas, democracias defectuosas, regímenes híbridos y regímenes autoritarios.
Resulta que Colombia está al borde de ser un régimen híbrido pues obtuvo una calificación de 6.0, que es el límite entre una democracia defectuosa y un sistema que tiene algunos rasgos autoritarios. Ese puntaje es el más bajo en 20 años de medición pues en 2006, durante el gobierno de Álvaro Uribe, el país obtuvo 6.4. Desde que Petro llegó al poder, hemos caído del 6.7 en 2022 al 6.0 en 2025. La posición de Colombia es el puesto 73 a nivel mundial, lo que implica otra caída: 13 puestos abajo en el ranking comparado con el 2024.
El estudio registró que el mundo en general y América Latina en particular mostraron una leve mejoría tras casi una década de declive, pero Colombia se convirtió en la excepción negativa, registrando el deterioro más profundo de toda la región.
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Más allá del detalle académico y las cifras, en la práctica esto significa varias cosas, según el estudio que coinciden con la realidad del mandato de Petro. Por ejemplo, la “debilidad institucional” desde el Ejecutivo, que se traduce en una concentración del poder del gobierno de turno y niveles significativos de corrupción a nivel nacional y regional. También el frecuente intento de intervención de los poderes ejecutivos o legislativos en el sistema judicial o electoral, que en el caso del presidente Petro se ve reflejado en su narrativa de fraude, ya desmentida, para las elecciones. Otra de las características es un “entorno adverso para la prensa independiente”, lo que también coincide con los ataques al del petrismo al periodismo.
Esta calificación tiene profundas implicaciones tanto en la estabilidad política como en el entorno económico y operativo de un país, pues en naciones con esta denominación, según la EIU, las prácticas democráticas (como las elecciones) conviven con rasgos propios de sistemas autoritarios.
Además, según lo data el informe, en este tipo de regímenes los gobiernos tienden a ser más frágiles y cuentan con controles y equilibrios menos sólidos que en las democracias, por lo que también se vuelve común observar ataques a defensores de derechos humanos y una pérdida de capacidad del Estado para garantizar derechos básicos en todo su territorio.