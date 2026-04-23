“Si caemos en la lógica de Iván Cepeda, no habrá contrapesos y destruirá las instituciones”: candidato José Manuel Restrepo

El exministro de Hacienda y Comercio, José Manuel Restrepo, apoyó a Paloma Valencia para la consulta de marzo, pero días después se convirtió en la fórmula de Abelardo de la Espriella. Según el académico, para competirle a Cepeda, deben alejarse de los partidos políticos tradicionales. En caso de perder, dice, igual apoyaría a Valencia en segunda vuelta.
En diálogo con EL COLOMBIANO, el exrector de varias universidades, se refirió a lo más reciente de la campaña y habló de sus tres principales propuestas.