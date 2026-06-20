Adelantan cierre de la frontera colombo-venezolana por elecciones presidenciales

Desde las primeras horas de este sábado se hizo efectivo el cierre de los pasos fronterizos oficiales entre Colombia y Venezuela, una medida adoptada por las autoridades nacionales en vísperas de la jornada electoral que se realizará este domingo en el país. La restricción comenzó a regir en los principales corredores fronterizos de Norte de Santander y se extenderá como parte de las acciones de seguridad previstas dentro del dispositivo electoral desplegado por el Gobierno nacional para garantizar el normal desarrollo de las votaciones. Entérese: ¿Cómo se moverá el voto decisivo en segunda vuelta? Migración Colombia confirmó el cierre temporal de los pasos terrestres y fluviales autorizados en la frontera colombo-venezolana, especialmente en zonas de alta movilidad como Norte de Santander, La Guajira y Arauca. La medida busca reforzar los controles migratorios y prevenir cualquier situación que pueda alterar el orden público durante la jornada democrática.

Las autoridades recordaron que las elecciones presidenciales se llevarán a cabo este domingo y que los ciudadanos colombianos habilitados para votar en departamentos fronterizos deberán ejercer su derecho al sufragio dentro del territorio nacional. En ese sentido, los puestos de votación ubicados en Norte de Santander, La Guajira y Arauca atenderán a los electores registrados en esas zonas.

Horarios de cierres en las fronteras con Colombia