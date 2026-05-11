César Gaviria: “La paz total es una rendición total al narcotráfico”

El expresidente César Gaviria y director del Partido Liberal, se pronunció en contra de la decisión del presidente Gustavo Petro de suspender las órdenes de captura de 29 cabecillas del clan del Golfo en el marco de la política de “paz total”. También arremetió contra el Gobierno por el asesinato del periodista Mateo Pérez. El comunicado llega en un momento en el que, si bien el Partido Liberal apoya de manera oficial a la candidatura de Paloma Valencia, hay divisiones internas por congresistas y militantes que quieren apoyar a otros, como a Iván Cepeda, candidato del gobierno Petro. Ahora bien, en el escrito Gaviria dice “el gobierno del presidente Gustavo Petro convirtió la llamada paz total en una rendición total frente al narcotráfico” y, por ello, rechaza “con absoluta firmeza” la decisión del presidente de “solicitar la suspensión de las órdenes de captura y extradición de 29 cabecillas del Clan del Golfo, entre ellos su máximo comandante, Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias “Chiquito Malo”. Lea también: Tras reunión con César Gaviria, Partido Liberal anuncia respaldo a Paloma Valencia

Consecuencias para el Estado de derecho y las elecciones 2026

Gaviria también advirtió de las consecuencias de esta decisión: “es una concesión política y judicial a la organización narcotraficante más poderosa del país, con consecuencias gravísimas para el Estado de derecho, la credibilidad internacional de Colombia y la integridad del proceso electoral que vive la Nación”.

El exmandatario agregó que fue claro con sus preocupaciones desde que el gobierno Petro planteó la política de “paz total”: “Desde el inicio de esta política advertimos que negociar sin condiciones claras, sin límites jurídicos y sin resultados verificables terminaría fortaleciendo a las estructuras armadas ilegales. Eso fue exactamente lo que ocurrió”. A renglón seguido, dijo que “mientras el Gobierno hablaba de paz, el clan del Golfo expandió su presencia territorial y consolidó su control criminal en distintas regiones del país. Colombia no recibió desmovilizaciones reales ni reducción sostenida de la violencia; recibió más poder para las organizaciones ilegales y más incertidumbre para los ciudadanos”. Gaviria habló, a su vez, de temas diplomáticos; más específicamente, de la relación con Estados Unidos y de lo que Petro trató en la reunión con Donald Trump en la Casa Blanca, a principios de febrero: “Hace apenas unos meses, el propio presidente Petro presentó ante las autoridades estadounidenses a alias Chiquito Malo como uno de los principales objetivos de captura del Estado colombiano. Hoy, ese mismo Gobierno pide detener las medidas judiciales en su contra”.

Gaviria explicó lo que, a su juicio, puede implicar esa decisión de puertas para afuera, en el escenario internacional: “Esa contradicción no es menor. Compromete la credibilidad internacional de Colombia y envía un mensaje devastador: en el país los grandes capos terminan recibiendo más garantías que las víctimas”.

Alerta por riesgos de intimidación en el calendario electoral

Gaviria también mostró preocupación por las fechas en las que se tomaron estas medidas, a pocas semanas de las elecciones: “la resolución establece movimientos y beneficios para estos cabecillas en plena recta final del calendario electoral de 2026. Esa coincidencia exige transparencia absoluta por parte del Gobierno. Y añadió: “los colombianos tienen derecho a saber que ninguna estructura criminal tendrá capacidad de presión, influencia o intimidación sobre las regiones donde históricamente estos grupos ejercen control territorial. La democracia no puede quedar bajo la sombra de organizaciones armadas ilegales”. Lea también: Expresidente César Gaviria acusó a Petro de aplicar “expropiaciones indirectas” Finalmente, Gaviria se refirió al asesinato del periodista Mateo Pérez en el municipio de Briceño, Antioquia, que se le ha atribuido a las disidencias de alias “Calarcá”, aunque estas lo han negado: “rechazamos con absoluta contundencia el asesinato del joven periodista Mateo Pérez, presuntamente cometido por las disidencias de alias “Calarcá”, otra de las estructuras criminales que hoy se fortalecen en medio de las ambigüedades y las concesiones de la llamada paz total”.

Bloque de preguntas y respuestas: