Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

jueves

5 y 9 

miercoles

4 y 6 

martes

0 y 3  

domingo

no

sabado

no

lunes

1 y 7  

Hombre señalado de atacar sede de campaña de Paloma Valencia es activista del Pacto

El pasado jueves un grupo de personas vandalizó esa sede, ubicada en el norte de Bogotá. Pasó el mismo día que hubo ataques contra establecimientos comerciales y entidades bancarias.

  • El sujeto que se ve en videos vandalizando la sede de la candidata uribista tiene fotos con líderes del petrismo. FOTO CAPTURA DE VIDEO
El Colombiano
25 de mayo de 2026
A pesar de que congresistas y bodegueros del Pacto Histórico instalaron la narrativa de que el ataque a la sede campaña de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo en Bogotá fue un “autoatentado” o “autoataque” para victimizarse, los hechos apuntan a otra cosa. Esta semana se conoció que una de las personas que participó en la vandalización es cercana a ese movimiento político.

Según una investigación de La FM, una de las personas que dañó una pancarta de esa sede, ubicada en la localidad de Chapinero en la capital, hace proselitismo en favor de Iván Cepeda. El hecho ocurrió en una movilización de colectivos petristas, que también terminaron en actos vandálicos contra entidades bancarias y establecimientos comerciales.

Se trata de un activista de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), quien estuvo con la senadora María José Pizarro el pasado 21 de mayo durante la movilización en la ciudad que terminó en ese ataque político.

Una bufanda color rojo y blanco que llevaba puesta ese día lo delató. En uno de los videos se le ve al sujeto, junto a dos personas más, jalando una pancarta con las caras de Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial que estaba sobre la edificación.

De hecho, el concejal de Bogotá, Papo Amín, publicó dos videos en los que se veía a la senadora Pizarro en la marcha del petrismo ese jueves.

El hombre de la Anuc está metido de cabeza en la campaña del senador Iván Cepeda y su compañera de fórmula, Aida Qulcué. Por eso aparece en fotos abrazado con el candidato del petrismo.

La senadora María José Pizarro le respondió a la citada emisora sobre estos hechos que no tiene relación con el sujeto, que ha visitado el Congreso por la “agenda campesina” y que han coincidido en espacios que recorrió en medio de la campaña presidencial.

Ante los hechos de la semana pasada, la campaña de Paloma Valencia y el Centro Democrático expresaron que “estos hechos evidencian la falta de garantías para la oposición en Colombia” y pidió una respuesta de las autoridades. Además, hizo un llamado para que se adelanten investigaciones sobre lo ocurrido y se establezcan medidas de protección para “todos los actores políticos del país”.

Incluso el alcalde Carlos Fernando Galán manifestó que “atacar una sede política no es manifestación social: es violencia. Rechazo los ataques y la vandalización de la sede de la candidata Paloma Valencia y otros establecimientos en Bogotá durante una marcha hoy”.

Ese día también fue blanco de ataque a sede del partido Partido Mira, la cual fue pintada con mensajes ofensivos y sufrió daños menores. El alcalde aseguró que lo ocurrido representa “un ataque a la democracia” y pidió al Gobierno Nacional expedir una orden pública para que la policía acompañe las manifestaciones junto al Ministerio Público, con el objetivo de proteger tanto a quienes protestan como a quienes no participan de las movilizaciones.

Mira emitió un comunicado en el que rechazó “de manera categórica” los actos vandálicos contra su sede y advirtió que estos hechos representan “una agresión contra la convivencia, el respeto por la diferencia y la democracia”.

