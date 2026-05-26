Con perros bravos y puertas blindadas se protegía alias El Menor, cabecilla de Los Chivos que fue capturado

Con perros bravos y puertas blindadas se protegía alias El Menor, el cabecilla de la banda Los Chivos, que controlaba las extorsiones y el loteo pirata en Altavista y otros sectores circundantes de este corregimiento de Medellín.
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Sin embargo, este fue capturado en los últimos días por las autoridades en medio de un operativo que incluyó allanamientos y la presencia del Gaula de la Policía.
El hombre de 27 años era considerado como un objetivo de alto valor para las autoridades, al punto de que por él se ofrecía una recompensa de hasta 50 millones de pesos.
Los delitos que le endilgan las autoridades son presunto concierto para delinquir agravado, extorsión agravada y tráfico de estupefacientes, cargos que se lograron configurar a partir de una indagación exhaustiva y de las declaraciones de por lo menos 20 víctimas suyas a quienes de manera sistemática les exigía cifras de hasta 200 mil pesos semanales.
Pero además, según el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, se lucraba del loteo pirata que opera en esta zona de la capital antioqueña.