Cepeda lanzó la coalición “Alianza por la Vida” con la que busca llegar a la Presidencia

En medio de resultados que lo ubican nuevamente como líder en las encuestas, el candidato presidencial Iván Cepeda lanzó oficialmente este lunes la coalición “Alianza por la Vida”, que ya venía anticipando desde hace varias semanas. El evento se celebró en el Hotel Tequendama, en el centro de Bogotá, y congregó a figuras políticas clave como su fórmula vicepresidencial, Aída Quilcué. Al encuentro también asistieron Juan Fernando Cristo, María José Pizarro, Clara López y Aída Avella, entre otros. Este lanzamiento ratifica alianzas estratégicas gestadas semanas atrás, consolidando acuerdos con la Alianza Verde, el partido En Marcha, movimientos indígenas y sectores liberales y conservadores disidentes (que se apartan de la directiva de apoyar a Paloma Valencia). La apertura estuvo a cargo del representante Gabriel Becerra, quien lidera el equipo de campaña junto con el gerente Antonio Peñalosa y la jefa de debate del candidato, María José Pizarro.

La ruptura de los verdes

Hace semanas, luego de que la Alianza Verde buscara un acuerdo programático con Iván Cepeda para apoyar su candidatura presidencial, la situación al interior del partido se volvió cada vez más convulsa. Y así terminó siendo. El senador “Jota Pe” Hernández solicitó un proceso de escisión de la Alianza Verde, lo que abre la puerta a la creación de un nuevo partido en medio de diferencias ideológicas irreconciliables. El parlamentario busca apoyar a Paloma Valencia. La colectividad aprobó su solicitud con 31 votos a favor, uno en contra y una abstención. Ahora deberá esperar el visto bueno del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Lo que dijo Quilcué en el anuncio de la alianza

Por su parte, su fórmula vicepresidencial, Aída Quilcué, aprovechó el espacio para denunciar el incremento de la violencia en el suroccidente del país y cuestionar el papel de la fuerza pública ante las recientes amenazas: “Sin duda, hay que seguir haciendo esfuerzos por la paz y por la vida”. Señaló, entre otras cosas, que es “muy extraño” lo que está ocurriendo en el Cauca. “Vengo del suroccidente colombiano y ustedes, más que nadie, saben lo que ha ocurrido en el Cauca. Hoy, una vez más, con los actos violentos y terroristas de quienes insisten en la guerra, es muy extraño lo que está pasando en el Cauca. Aparecen pancartas de las AUC donde dicen que no se puede apoyar la continuidad del Gobierno del cambio y luego ocurre el atentado”, afirmó.

Lo que dijo el candidato

El candidato presidencial clausuró el evento con un discurso centrado en la resistencia civil y el rechazo al miedo. Respecto a los atentados, Cepeda afirmó: “el objeto de estas acciones está a la vista, de lo que se trata aquí es de provocar el máximo miedo y generar la sensación de que se requiere volver a las formas tantas veces fracasadas”. Señaló también que con estas acciones violentas “buscan fortalecer el proyecto político de la extrema derecha sin duda y paralizar la movilización política de quienes nos respaldan”.

De igual manera, el candidato del continuismo estableció que “nuestra reacción es de firmeza serena, de respaldo total a los movimientos sociales y de persistir sin cambios en nuestra agenda y en nuestra labor de seguir haciendo la movilización multitudinaria”. Lea también: Elecciones 2026: Cepeda sube y Paloma Valencia se duplica, metiéndose en la pelea por la segunda vuelta, según Invamer Bloque de preguntas y respuestas: