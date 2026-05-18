Perú revive viejas fracturas: fujimorismo vs. antifujimorismo; ciudad vs. ruralidad y

La autoridad electoral peruana confirmó oficialmente el balotaje entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, quienes competirán el próximo 7 de junio por la presidencia del país.
Fujimori obtuvo el primer lugar en la primera vuelta con poco más del 17% de los votos, mientras que Sánchez alcanzó el segundo puesto con cerca del 12%, tras una reñida disputa con el ultraconservador Rafael López Aliaga.
Más allá de los resultados, el nuevo escenario político volvió a reflejar una división histórica en Perú. Según analistas citados por CNN, el respaldo a Fujimori se concentró principalmente en zonas urbanas y regiones costeras, mientras que Sánchez logró un fuerte apoyo en sectores rurales, especialmente en la sierra y parte de la Amazonía.