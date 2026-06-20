¡Vote aunque truene y llueva! Ideam pronostica lluvias durante la segunda vuelta presidencial en Colombia

Colombia se prepara para una nueva jornada electoral este domingo 21 de junio, cuando millones de ciudadanos acudirán a las urnas para elegir al próximo presidente de la República.

Sin embargo, además de las medidas de seguridad y la logística desplegada para garantizar las votaciones, las condiciones climáticas se perfilan como uno de los principales factores que podrían influir en el desarrollo de la jornada en varias regiones del país.

De acuerdo con el más reciente pronóstico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, se prevén lluvias en amplias zonas del territorio nacional durante el fin de semana, incluyendo el día de las elecciones. Las precipitaciones se concentrarían especialmente en la región Pacífica, el occidente de la Amazonía y algunos sectores del centro de la región Andina.

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La entidad advirtió que las condiciones de inestabilidad atmosférica persistirán durante los próximos días, lo que mantendrá la probabilidad de lluvias de variada intensidad en departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Antioquia, Tolima, Huila, Caquetá, Putumayo y Guaviare. En varias de estas zonas, las precipitaciones podrían registrarse durante gran parte de la jornada dominical.