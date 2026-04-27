Paloma Valencia celebra repunte en encuesta de Invamer: “Somos la campaña que le puede ganar a Cepeda en segunda vuelta”

La candidata presidencial Paloma Valencia celebró su repunte de 9,8 puntos porcentuales en la reciente encuesta de la firma Invamer para Blu Radio y Noticias Caracol.
Esto la posiciona como una de las aspirantes con mayor proyección de cara a las elecciones presidenciales de este 31 de mayo. De acuerdo con los resultados, Iván Cepeda pasó de 37,1 % a 44,3 %, mientras que Valencia casi duplicó su respaldo, al subir de 10 % a 19,8 %.
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Ante la pregunta: Si el candidato por el cual usted va a votar en primera vuelta no pasara a segunda vuelta, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría en esa segunda vuelta? El ganador fue Iván Cepeda con un 44, 3 %, seguido de Abelardo de la Espriella con 21, 5 % y Paloma Valencia con 19, 8%.
“Ustedes saben que siempre decimos, ante las encuestas: trabajar, trabajar y trabajar. Pero quiero darles las gracias a todo este gran equipo de campaña que se ha puesto la 10”, expresó la candidata a través de un video publicado en su cuenta de X.
“Hoy estamos empatados con Abelardo y somos la campaña que más crece. Somos la campaña que le puede ganar a Cepeda en segunda vuelta. Adelante, que con estas alas vamos volando”, concluyó.