Paloma Valencia celebra repunte en encuesta de Invamer: “Somos la campaña que le puede ganar a Cepeda en segunda vuelta”

“Hoy estamos empatados con Abelardo y somos la campaña que más crece. Somos la campaña que le puede ganar a Cepeda en segunda vuelta. Adelante, que con estas alas vamos volando”, concluyó.

“Ustedes saben que siempre decimos, ante las encuestas: trabajar, trabajar y trabajar. Pero quiero darles las gracias a todo este gran equipo de campaña que se ha puesto la 10”, expresó la candidata a través de un video publicado en su cuenta de X.

Ante la pregunta: Si el candidato por el cual usted va a votar en primera vuelta no pasara a segunda vuelta, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría en esa segunda vuelta? El ganador fue Iván Cepeda con un 44, 3 %, seguido de Abelardo de la Espriella con 21, 5 % y Paloma Valencia con 19, 8%.

Esto la posiciona como una de las aspirantes con mayor proyección de cara a las elecciones presidenciales de este 31 de mayo. De acuerdo con los resultados, Iván Cepeda pasó de 37,1 % a 44,3 %, mientras que Valencia casi duplicó su respaldo, al subir de 10 % a 19,8 %.

Sin embargo, quienes no salen tan bien en esta última encuesta, realizada en los estratos 1 a 3, fueron Claudia López, quien pasó de 11,7 % en febrero a 3,6 % en abril, y Sergio Fajardo, que descendió de 6,6 % a 2,5 %.

Si bien los resultados se publicaron el 26 de abril, el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, señaló en un análisis que estos no recogen, por ejemplo, la percepción sobre los atentados ocurridos este fin de semana en Jamundí y el Valle del Cauca.

Se trató de un hecho terrorista que dejó alrededor de 20 víctimas, en el marco de una escalada de violencia atribuida a las disidencias de las FARC, en particular al frente Jaime Martínez, bajo el mando de alias Iván Mordisco.

De hecho, la Embajada de Estados Unidos en Colombia se pronunció en la mañana de este lunes para condenar dichos ataques. “Estados Unidos se solidariza con Colombia y condena la reciente escalada terrorista. Nuestra solidaridad está con las víctimas y las familias afectadas por los recientes ataques terroristas en Valle del Cauca y Cauca”, se lee en un post de X.

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Ficha técnica

EMPRESA QUE REALIZÓ LA ENCUESTA: INVAMER S.A.S.PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA ENCOMENDÓ: Noticias Caracol y Blu radio. FUENTE DE FINANCIACIÓN: Noticias Caracol y Blu radio. PROPÓSITO DEL ESTUDIO: conocer la percepción del universo representado según el contenido de este informe y las preguntas textuales que hacen parte del mismo. UNIVERSO REPRESENTADO: hombres y mujeres mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos y de todas las regiones de Colombia a las que se refiere el artículo 45 de la ley 2056 de 2020.TEMAS CONCRETOS A LOS QUE SE REFIERE: intención de voto en las próximas elecciones de Presidente de Colombia, estado de ánimo, aprobación del Presidente, imagen de instituciones de Colombia, principal problema por resolver en el país, aceptación respecto a leyes, propuestas o afirmaciones del momento. PERSONAS E INSTITUCIONES POR QUIEN SE INDAGÓ: Personas: Sergio Fajardo Valderrama, Juan Manuel Galán, Claudia López, Juan Daniel Oviedo, David Luna, Aníbal Gaviria, Mauricio Cárdenas, Mauricio Lizcano, Maurice Armitage, Enrique Peñalosa, Miguel Uribe Londoño, Daniel Palacios, Felipe Córdoba, Paloma Valencia, Vicky Dávila, Abelardo de la Espriella, Juan Carlos Pinzón, Germán Vargas Lleras, Iván Cepeda, Roy Barreras, Camilo Romero, Carlos Caicedo, Luis Gilberto Murillo, Luis Carlos Reyes, Juan Fernando Cristo, Santiago Botero, Clara López, Sondra Macollins, Leonardo Humberto Huerta Gutiérrez, Héctor Elías Pineda, Edison Lucio Torres Moreno, Martha Viviana Bernal, Daniel Quintero Calle, Gustavo Petro, Álvaro Uribe Vélez, Andrés Pastrana Arango, Ernesto Samper Pizano, Juan Manuel Santos, César Gaviria Trujillo, Iván Duque Márquez, La presidenta Interina de Venezuela Delcy Rodríguez, El Presidente electo de Estados Unidos Donald Trump, El Presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, El Presidente de El Salvador Nayib Bukele, El presidente de Argentina Javier Milei. Instituciones: La Iglesia Católica, El Congreso, La Fiscalía General, Las Fuerzas Militares, La Policía, Los Sindicatos, Los empresarios, Los medios de comunicación, La Corte Constitucional, La Junta Directiva del Banco de la República, La Procuraduría General, La Contraloría General, El sistema judicial colombiano, Los Partidos Políticos, La Corte Suprema de Justicia, La JEP (Jurisdicción Especial para la Paz), El ELN, Las redes sociales, La Registraduría Nacional del Estado Civil. ESPACIO GEOGRÁFICO Y FECHA DE REALIZACIÓN: esta encuesta fue realizada en todas las regiones de Colombia a las que se refiere el artículo 45 de la ley 2056 de 2020, entre el 11 y el 22 de febrero de 2026.TIPO DE ESTUDIO CON ARREGLO A LAS CATEGORÍAS: “encuesta o encuesta por muestreo probabilístico” según las descripciones del artículo 3 de la ley 2494 de 2025.

MARGEN DE ERROR DE DISEÑO Y NIVEL DE CONFIANZA: el margen de error de diseño es de 1,93% con un nivel de confianza de 95%. El margen de error de cada indicador se encuentra en el transcurso del informe y en el anexo que se envía al CNE. MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: encuestas personales en el hogar del encuestado.

NOMBRE DE LOS PROFESIONALES EN ESTADÍSTICA: en Invamer, el estudio fue desarrollado por un equipo multidisciplinario de diversos procesos que hacen parte de una encuesta, dentro del cual se encuentran los profesionales del área de estadística William Alexander Aguirre Antolinez y Santiago Poveda Grajales, quienes aportaron su experiencia técnica y rigurosidad metodológica al proceso. CONTRAPRESTACIÓN POR RESPONDER LA ENCUESTA: no hubo contraprestación a ninguno de los encuestados por responder la encuesta. MÉTODO DE VALIDACIÓN: se revisó el 100% de las encuestas realizadas y se supervisó el 10% de las mismas. SUBCONTRATACIÓN: no aplica. En Invamer todos los colaboradores son contratados directamente y con empleo formal. NÚMERO DE ENCUESTADORES: en el estudio participaron 111 encuestadores. TIPO Y TAMAÑO DE LA MUESTRA: Se realizó un muestreo probabilístico por etapas con un tamaño de muestra de 3.800 encuestas en 147 municipios (24 capitales y 123 no capitales), dentro de los cuales se incluyeron los municipios de inclusión forzosa, municipios grandes, medianos y pequeños según la descripción que se encuentra en el artículo 3 de la ley 2494 de 2025.