Los últimos 100 días de Petro en Palacio: 65 ministros y 134 viceministros han pasado por el Gobierno

Una tendencia de la administración de Gustavo Petro fue la rotación de sus funcionarios, sobre todo en los ministerios. Las crisis en el gabinete marcaron episodios clave durante el Gobierno, lo que generó incertidumbre por los constantes cambios; además, impactó la credibilidad por la inestabilidad que proyectó. Desde el 7 de agosto de 2022 hasta hoy han pasado 1.360 días del actual Gobierno y, en ese tiempo, han pasado 65 ministros y 134 viceministros. Si se compara el número de días de la administración con la cantidad de ministros, se encuentra que estos funcionarios duran, en promedio, 21 días al frente de una cartera. Lea también: Exclusivo | ¿Qué papel juega Juliana Guerrero en la vida de Petro y cuál es su poder? Desmenuzando las cifras, se encuentra que el Ministerio de Justicia es, por ahora, el que más titulares ha tenido, con seis, seguido por el de Comercio, con cuatro, al igual que la cartera de Igualdad. Cabe señalar que en el Ministerio de Justicia hubo dos ministros encargados, Augusto Ocampo y Andrés Idárraga, quienes lideraron la entidad tras la renuncia de Eduardo Montealegre. La cartera estuvo cuatro meses sin nombramiento en propiedad, hasta febrero de este año, cuando llegó Jorge Iván Cuervo.

Alta rotación de ministros en el gobierno de Gustavo Petro. FOTO: Colprensa

Si se hace la misma revisión en el caso de los viceministerios, se encuentra que el Ministerio de la Igualdad no solo es la cartera con más dependencias, mientras los demás tienen dos o tres viceministerios, este tiene cuatro, sino también la que más ha rotado a sus funcionarios. En total van 12 viceministros y la cifra puede aumentar, ya que el viceministerio de Diversidades está vacante. Podría decirse que el Ministerio de Salud es la cartera más estable del Gobierno de Petro. El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo es el titular que más tiempo ha permanecido en el cargo, con 36 meses, pero sus viceministros, Jaime Urrego, de Salud Pública, y Luis Alberto Martínez, de Protección Social, son los únicos funcionarios de todo el Gobierno que llevan los 44 meses de administración sin salir de su cargo.

Petro es uno de los presidentes que más ministros ha tenido, al menos en la historia reciente. Por ejemplo, en los ocho años del gobierno de Álvaro Uribe pasaron 37 ministros; en los dos periodos de Juan Manuel Santos, 61 titulares, y en la administración de Iván Duque, 40. Esto quiere decir que, en el siglo XXI, en promedio, hay casi 51 ministros por gobierno. Un punto importante para destacar es que las interinidades y los encargos son una constante del gabinete. En la plantilla ministerial actual hay dos ministras en encargo: Irene Vélez, en Ambiente, quien lleva ocho meses como titular, y la canciller Rosa Villavicencio, que ha estado nueve meses en el cargo.

Son 65 ministros y 134 viceministros los que han rotado en el gobierno de Gustavo Petro. FOTO: Colprensa

Otro dato no menor es que, de los 134 viceministros, solo ocho han llegado a ser ministros: Juan Carlos Florián (Igualdad), Yannai Kadamani (Culturas), María Constanza García (Transporte), Carina Murcia (TIC), Aurora Vergara (Educación), Martha Carvajalino (Agricultura) y Diego Guevara (Hacienda). El octavo es Edwin Palma, pero, a diferencia de los anteriores, él era viceministro en la cartera de Trabajo y luego pasó a ser titular de Minas y Energía. En este grupo cabe mencionar a Belfor García, quien era viceministro en el MinTIC y asumió la jefatura de la entidad en calidad de encargo. Siga leyendo: Cepeda y Paloma no paran de crecer, y Abelardo se mantiene en encuesta Invamer, ¿qué pasó con Fajardo y Claudia?

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