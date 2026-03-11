Paloma le ofreció a Oviedo ser su fórmula vicepresidencial, pero decisión se tomará este jueves

Persiste la novela alrededor de si Juan Daniel Oviedo será fórmula vicepresidencial o no de Paloma Valencia. Si bien ambos dirigentes estuvieron reunidos este miércoles buscando zanjar diferencias, finalmente no hubo una decisión de fondo y hasta este jueves la senadora del Centro Democrático adoptaría una determinación.



Al término del encuentro, el exconcejal confirmó que la congresista sí le ofreció la nominación, pero que solo hasta mañana se conocerá la decisión de la candidata presidencial. Le recomendamos leer: ¿Qué tanto le suman los “vices” a De la Espriella y a Cepeda?

“Como resultado de la reunión de ayer hubo un ofrecimiento y ella está evaluando todo el escenario político para que mañana, como ganadora de la Gran Consulta por Colombia, anuncie quién va a ser su fórmula vicepresidencial”, dijo el dirigente en una ambigua declaración que ofreció a medios y en la que apareció en solitario. Lo que hay de fondo son las diferencias que han florecido entre Valencia y Oviedo tras los resultados del pasado domingo. Si bien ambos compitieron en la denominada “Gran Consulta”, la senadora del Centro Democrático se impuso con creces y el exconcejal quedó en segundo lugar.

Ante ello, Valencia le pidió a Oviedo ser su fórmula vicepresidencial; sin embargo, el acuerdo no se ha concretado, entre otras, por desencuentros alrededor de asuntos como la implementación del Acuerdo de Paz y la vigencia de la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz).

“(Hubo) preguntas, no líneas rojas. Eran preguntas que se estaban planteando. Era importante que el país conociera cómo esta coalición es el ejemplo de sumar entre distintos. Esas preguntas se resolvieron adecuadamente. Existe hoy el espacio para que podamos construir un proyecto político hacia futuro que verdaderamente permita el objetivo de la coalición”, agregó Oviedo. Amplíe la noticia: La encrucijada de Oviedo: reunión clave con Paloma, ¿la vicepresidencia o mantener sus banderas? El exdirector del Dane calificó como “excelente y honesta” la conversación de este miércoles, indicando que están en los mejores términos. “Se está cumpliendo el propósito, hablando con la verdad y de frente al país, entendiendo que es una oportunidad para sumar entre distintos”, insistió.



En medio de las versiones de lado y lado, este mismo miércoles el expresidente Álvaro Uribe Vélez, jefe máximo del Centro Democrático, intervino y pidió no atacar a la senadora por sus errores. “No cometan el error de atacar a Paloma por mis errores. Ella no los ha cometido, no tiene mi desgaste. Aquello en que yo me hubiera equivocado ella lo corrige. Lo bueno que hubiéramos hecho lo multiplica, lo nuevo sabe incorporarlo”, destacó el exmandatario a través de un video divulgado en su cuenta en la red social X.

El expresidente reclamó que están atacando a Paloma Valencia por su negativa a lo acordado en La Habana (Cuba). “La impunidad de la Habana dio un muy mal ejemplo: impunidad por delitos atroces como el secuestro, la violación de niños. Además le dio a los actores elegibilidad política. Nuestras críticas no son para que los encarcelen. Ahora hay 26.000 personas en armas. La ciudades llenas de bandas y la distribución de droga”.

