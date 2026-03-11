Paloma le ofreció a Oviedo ser su fórmula vicepresidencial, pero decisión se tomará este jueves

Persiste la novela alrededor de si Juan Daniel Oviedo será fórmula vicepresidencial o no de Paloma Valencia. Si bien ambos dirigentes estuvieron reunidos este miércoles buscando zanjar diferencias, finalmente no hubo una decisión de fondo y hasta este jueves la senadora del Centro Democrático adoptaría una determinación.
Al término del encuentro, el exconcejal confirmó que la congresista sí le ofreció la nominación, pero que solo hasta mañana se conocerá la decisión de la candidata presidencial.
