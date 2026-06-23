Con el 99,997 % de acierto, el escrutinio confirma triunfo de Abelardo de la Espriella

Concluido el escrutinio judicial en todo el país, la diferencia frente al preconteo fue mínima: apenas del 0,003 %, es decir, menos de 800 votos. Una variación marginal que vuelve a confirmar la solidez del sistema electoral colombiano. Ahora, el Consejo Nacional Electoral (CNE) avanza en la consolidación nacional de esos resultados, tras surtirse las etapas municipal y departamental. A diferencia del preconteo —que ofrece una fotografía preliminar y es el que se divulga la noche de las elecciones—, el escrutinio tiene carácter oficial y vinculante, pues es el proceso que revisa, corrige y certifica legalmente la votación. En otras palabras, será el CNE el que declare, según el escrutinio, la elección de Abelardo de la Espriella. Hasta ahora, este proceso ha avanzado sin mayores controversias, y el presidente del CNE, Cristian Quiroz, dijo que podría tomar uno o dos días más, por lo que es posible que hoy o mañana se declare de manera oficial la elección de De la Espriella. La etapa del escrutinio duró cuatro días en las elecciones de primera y segunda vuelta del 2022. Puede leer: Juan Fernando Cristo, operador político de Cepeda, reconoció a De la Espriella como presidente El magistrado explicó que, surtida esa etapa, quedó instalada la audiencia de la sala plena como el cuarto y último paso del proceso total del escrutinio. “Esperamos que desde los 32 departamentos lleguen los pliegos para iniciar la lectura. La apertura de la audiencia del Tribunal Nacional cuenta con presencia de las dos campañas, de sus abogados y del Ministerio Público y todos los entes de control que hacen parte de este proceso”. Hasta ayer, fueron consolidados los resultados del exterior y los departamentos del Meta, Guajira, Risaralda, Atlántico y Bogotá. El proceso continuará hoy desde las 9:00 de la mañana. Esa audiencia es, en síntesis, la que recibe y consolida los escrutinios que ya fueron revisados en los departamentos y distritos, resuelve las apelaciones o reclamaciones pendientes, verifica posibles inconsistencias en actas y formularios y, con esa revisión final, oficializa el total nacional de votos para declarar formalmente la elección.

¿Qué dicen los datos hasta ahora?

Que, como es habitual, la diferencia ha sido mínima y está lejos de cambiar los resultados del preconteo, que nunca han cambiado al ganador en las elecciones presidenciales. Ayer en la mañana, la Registraduría emitió un comunicado en el que habló de una precisión casi exacta entre el escrutinio y el preconteo a nivel municipal: 99.997 %.“La entidad destaca que este resultado evidencia que las modificaciones fueron mínimas y que el proceso de consolidación y divulgación de los resultados ha sido exitoso e inédito en la historia de Colombia”, dijo la Registraduría en un comunicado. Lo poco que cambia el resultado se evidencia en una ciudad como Bogotá. De 1.933.243 votos, De la Espriella incrementó su ventaja a 1.933.644, 401 votos más; es decir, solo 0.021 %. Cepeda perdió 535 votos y De la Espriella ganó 401. En Cali, por ejemplo, la diferencia fue menor. El candidato del Pacto Histórico solo perdió 17 votos en la capital del Valle, mientras De la Espriella perdió 122. Y, entre cinco ciudades principales que incluyen Bogotá, Cali, Barranquilla, Cúcuta y Bucaramanga, Cepeda perdió 423 votos y De la Espriella ganó 643. Nada que esté ni cerca de cambiar los resultados de 250.000 votos que le dieron la victoria al abogado. De esas ciudades, Iván Cepeda solo ganó votos en Cúcuta (81) y Barranquilla (48). Entérese: Misión de la UE descarta fraude electoral y cuestiona denuncias de Petro: “no hay evidencia”

¿Cómo funciona?

Como en ninguna elección reciente, el escrutinio se puso tan de moda. El presidente Gustavo Petro apeló a ese proceso formal para abstenerse de reconocer de inmediato el resultado de la jornada del pasado domingo, lo que terminó poniendo todas las miradas sobre esta etapa y sobre el desenlace oficial de las elecciones. Se trata de un proceso que comienza una vez cierran las mesas de votación. En una primera etapa participan los jurados y los testigos electorales, quienes realizan el conteo inicial y diligencian las actas correspondientes. Luego entran en funcionamiento las comisiones escrutadoras, integradas por jueces, notarios o registradores de instrumentos públicos, acompañados por delegados del CNE, organismos de control y representantes de las campañas. El escrutinio tiene varios momentos: el municipal, el departamental y el nacional. Por el momento se consolidaron los municipios, que fue la cifra entregada por la Registraduría, y algunos departamentos. El de estos puede ir avanzando, así no estén consolidados todos los municipios. Todas las reclamaciones a nivel municipal fueron resueltas, según conoció este diario, pero todavía pueden presentarse en las instancias departamentales o en la nacional. En esta última se consolida la información de todos los departamentos y se declara de manera oficial al presidente electo de la República; en este caso, Abelardo de la Espriella. Lea aquí: Presencia de grupos ilegales en municipios creció en 165 %, según la Contraloría Cabe señalar que las reclamaciones —que son las que pueden cambiar el número de votos— deben presentarse bajo una justificación, como errores aritméticos en las actas, inconsistencias en el número de votantes, firmas incompletas de los jurados o anomalías sobre la validez del resultado, pero no se trata de reclamaciones sin respaldo. A nivel departamental se presentaron reclamos, por ejemplo, en Bogotá D.C. En el caso de la capital, estos corresponden a 25 mesas, que se resolverán hoy hacia las 9 de la mañana. En la sesión de ayer, el CNE dejó en firme los escrutinios de los departamentos de La Guajira, Meta, Atlántico y Risaralda.

Los votos del exterior

Los votos de los colombianos en el exterior fueron determinantes para la victoria de Abelardo de la Espriella. Este obtuvo 390.974 votos contra 213.131 de Iván Cepeda, según los formularios E-26, revisados por jueces y notarios en el escrutinio. Es decir, cerca de 180.000 votos más para De la Espriella; sin los colombianos en el exterior, el resultado se habría apretado a 70.000 votos de diferencia. Y cabe aclarar que, como estas son las cifras del escrutinio, incluyen 25 votos más para De la Espriella y nueve menos para Cepeda; es decir, hubo una diferencia de 0.005 %. Prácticamente nada. Ahora bien, el CNE informó que durante la revisión de las votaciones de los colombianos en el exterior no se presentaron reclamaciones por parte de las campañas ni de los testigos electorales. No obstante, el resultado ha sido criticado por el Pacto Histórico, pues señalan que no se ha revisado el material de forma presencial. Ante eso, el presidente del CNE, magistrado Cristian Quiroz, señaló que traer la totalidad del material físico desde los consulados es logísticamente imposible para cumplir con los tiempos constitucionales de posesión del presidente. “Las actas o la petición de traer todos los votos del exterior, la constitución y la ley no siendo un capricho, como lo decía el Consejo Nacional, no es posible por los tiempos. Porque no tendríamos cómo declarar ni la primera vuelta ni el presidente antes de la posesión”, dijo. En general, aunque el magistrado del CNE reconoció que en todo proceso electoral surgen inconvenientes y solicitudes de revisión, aseguró que gran parte de ellas ya fueron resueltas en las etapas previas y que solo los casos pendientes llegan al tribunal electoral para su estudio definitivo. Además, destacó que las elecciones del pasado domingo estuvieron entre las más observadas de la historia reciente, gracias al amplio despliegue de veeduría nacional e internacional: se rompió récord de testigos, con más de 300.000 personas inscritas. Conozca: Misión Electoral del Instituto Republicano destaca alta participación y pide respetar resultados oficiales Las declaraciones se producen después de que Iván Cepeda asegurara que su equipo jurídico había presentado más de 57.000 reclamaciones relacionadas con el proceso electoral.

Balance de la MOE-UE

Otro fue el balance que entregó la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE). El jefe de la misión, Esteban González Pons, afirmó que el escrutinio estaba prácticamente concluido y que los resultados coincidían en un 99,9 % con los datos del preconteo. Según explicó, la misión tenía registro de 3.700 reclamaciones, de las cuales 2.673 ya habían sido atendidas por las autoridades competentes con corte a ayer. En su informe preliminar, la MOE-UE concluyó que la segunda vuelta presidencial fue transparente, estuvo bien organizada y contó con el respaldo de instituciones democráticas sólidas, a pesar de la fuerte polarización que caracterizó la campaña. González Pons felicitó a los colombianos por su participación y destacó el papel de la Registraduría Nacional en la organización de los comicios. “La Registraduría organizó la elección de manera transparente y eficaz y con gran independencia, a pesar de los retos logísticos y de seguridad en ciertas zonas del país”, señaló. La misión desplegó 141 observadores procedentes de 24 países de la Unión Europea, además de Noruega, Suiza y Canadá, quienes monitorearon 592 mesas de votación en distintas regiones del país. Según el informe, la jornada transcurrió sin incidentes de consideración. Los observadores también resaltaron que el sistema colombiano de consolidación de resultados cumplió estándares internacionales de transparencia, integridad y trazabilidad. De acuerdo con la misión, el preconteo funcionó de manera rápida y eficiente, permitiendo conocer casi la totalidad de los resultados preliminares apenas una hora después del cierre de las urnas. Asimismo, la MOE-UE concluyó que la observación realizada durante las elecciones legislativas y las dos vueltas presidenciales permitió comprobar la fortaleza de las instituciones democráticas colombianas y advirtió que la polarización política no debe convertirse en un factor de debilitamiento institucional.

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