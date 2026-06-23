Misión de la UE descarta fraude electoral y cuestiona denuncias de Petro: “no hay evidencia”

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea presentó el informe preliminar sobre la segunda vuelta presidencial realizada el 21 de junio en Colombia, en el que concluyó que no halló evidencias de irregularidades que afecten los resultados del proceso. La evaluación, realizada por 150 observadores de 24 Estados miembros de la Unión Europea, además de Noruega, Suiza y Canadá, incluyó el seguimiento a 592 mesas de votación en 30 departamentos del país y se produjo en medio de los cuestionamientos del presidente Gustavo Petro sobre presuntas anomalías en los comicios.

El jefe de la misión, Esteban González Pons, indicó que las autoridades electorales cumplieron con las disposiciones establecidas y aseguró que el sistema de transmisión, consolidación y escrutinio de los votos ha permitido verificar los resultados. Según explicó, los datos consolidados mantienen una coincidencia del 99,9 % entre el escrutinio y el preconteo. “La legislación colombiana se ha cumplido, las instituciones han estado a la altura de la exigencia y nosotros no hemos detectado ninguna irregularidad. Prácticamente terminado el escrutinio los resultados coinciden en el 99.9% con el preconteo. Se han presentado 3.700 reclamaciones, de esas, 2673 han sido atendidas y el resto por atender”, dijo.

UE cuestiona denuncias de Petro y advierte posible desinformación. FOTO: Colprensa

Señalamientos por las declaraciones del presidente Petro

Durante la presentación del informe, González Pons respondió a las denuncias realizadas por el presidente Gustavo Petro y afirmó que el proceso de escrutinio cuenta con mecanismos de observación y trazabilidad. “Sobre el presidente Petro, repito lo que ya dije antes: el proceso de escrutinio es manual, es transparente y está dotado de trazabilidad. Todos pueden observar cómo se produce y no tiene trampa. Sigue sorprendiéndonos que el presidente denuncie irregularidades que no denuncian los candidatos. Nosotros estamos aquí para atender a quienes participan en el proceso. Él debe cumplir con su labor como mandatario, él no es un candidato”, afirmó González Pons. Además, agregó: “Si usted me pregunta si el presidente Petro puede estar desinformando, participando en la ceremonia de la desinformación, es posible que lo esté haciendo. Nosotros lo que alabamos, lo que reconocemos, es la extraordinaria institucionalidad de la democracia colombiana”. Entérese: Las claves de la victoria de Abelardo: votos decisivos en Antioquia, Valle y Bogotá La misión señaló que los señalamientos sobre posibles irregularidades deben estar sustentados en pruebas y sostuvo que, hasta el momento, el proceso electoral ha mantenido los resultados registrados en la jornada de votación.

Hallazgos sobre la campaña y observaciones internacionales

El informe también hizo referencia al desarrollo de la campaña presidencial y registró factores como la presión política sobre ciudadanos e instituciones, el intercambio de acusaciones entre sectores políticos, la falta de transparencia de las plataformas digitales y la participación de actores extranjeros mediante pronunciamientos públicos. “Nos gustaría subrayar aspectos relevantes: el aumento de la presión política sobre la ciudadanía, las instituciones y el cruce de acusaciones de comportamientos ilícitos. La falta de la transparencia de las redes en la campaña. La irrupción de agentes extranjeros. Colombia una vez más ha demostrado ser una democracia consolidada”, explicó Idoia Mendia, integrante de la delegación de observación electoral del Parlamento Europeo. Mendia también resaltó que la jornada electoral se desarrolló de manera pacífica y ordenada y reconoció la labor de la Registraduría en la organización del proceso. Amplíe la noticia: Cepeda duplicó, triplicó y hasta quintuplicó su votación en zonas con control de ilegales La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea permanecerá en Colombia hasta la finalización del escrutinio nacional y la publicación de los resultados definitivos de las elecciones presidenciales, cuyos resultados preliminares dan como ganador al presidente electo Abelardo de la Espriella. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

Preguntas y respuestas