Misión de la UE descarta fraude electoral y cuestiona denuncias de Petro: “no hay evidencia”

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea presentó el informe preliminar sobre la segunda vuelta presidencial realizada el 21 de junio en Colombia, en el que concluyó que no halló evidencias de irregularidades que afecten los resultados del proceso.
La evaluación, realizada por 150 observadores de 24 Estados miembros de la Unión Europea, además de Noruega, Suiza y Canadá, incluyó el seguimiento a 592 mesas de votación en 30 departamentos del país y se produjo en medio de los cuestionamientos del presidente Gustavo Petro sobre presuntas anomalías en los comicios.